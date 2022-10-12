秋颱｜天文台料下周更冷　9個令屋企變暖方法　慳埋冬天暖氣電費

本港近日秋意漸濃，天文台料華南沿岸地區下周初風勢頗大，天氣較涼。



你也是總覺得冬天時待在房間內比室外還要更冷嗎？

其實是因為室內的相對濕度都比室外高一些，不同的相對濕度下，即使在相同的溫度，感覺就會大大不同。

【懶人包】一個圖輯看清天冷時讓室內變暖9個方法（點圖放大閱讀）：

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但也有人認為是房間不通風造成濕氣重，使得房間比外面冷，建議可利用抽濕機抽濕改善室內濕氣。

那到底要用什麼方法來改善房間太冷的問題呢？除了用「抽濕機」改善房間的濕氣以外，有網友也整理了以下的方法給大家參考：鋪實木地板；掛上厚重一點的窗簾；燈具用多一點點；開暖氣，葉片式暖氣機或煤油型暖氣機；地暖系統。

同時，也要注意門窗是否都有關好，門縫會漏風的話，可以拿衣物、毛巾堵住，防止冷空氣吹進來，另外，除了以上方法外，還可以多做運動，充滿活力的20分鐘運動時間，能讓身體熱起來，或是找個寵物互相取暖，並良好地保持暖和狀態可以更耐寒。

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