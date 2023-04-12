洋蔥一夜之間暴風成長發綠芽　網民笑完問「能吃嗎」專家拆解迷思

不少食材放久後都會出現變化，可能是外觀顏色改變，也可能造成發芽和潰爛等。日前一名女網友在Facebook上發文，分享洋蔥買回來的隔天就發芽，而貼文曝光後也掀起討論，有網友開玩笑直呼「印證了梁靜茹唱的〈一夜長大〉」。



日前一名女網友在Facebook「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她透露前一晚買回來的洋蔥，竟然隔天一早就發芽了。從照片中可以看見洋蔥的上方冒出綠芽，長度目測有三厘米左右，而且顏色相當翠綠。

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然而，根據台灣衛生福利部食品藥物管理署資訊，天氣潮濕就容易造成根莖類食材發芽，雖然洋蔥發芽後亦可食用，不會產生任何毒素，但還是建議盡量攝取新鮮食材，單次購買量不宜太多，並注意食材的保存。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一夜長大嗎？太不可思議」、「最近濕氣太重了」、「等到24天再一次剃頭…老人家說的」、「我買的放4到5天也發芽了」、「買洋蔥送蔥的概念」、「妳家是福地…讚」、「發芽還可以食用，不用丟棄」、「條件足夠又養分充足，洋蔥發芽超可愛」、「這洋蔥活生生的印證了梁靜茹唱的〈一夜長大〉」、「現在是洋蔥發芽的季節」、「我家的也是，而且連薑也會發芽」。

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另外，也有網友提到，「可以拿來當蔥用」、「芽也可以拿來做菜用」、「拿去種，洋蔥的報恩來了」、「這麼會長，拿去種應該很快可以收成」、「可以種但不會長洋蔥，會變青蔥很好吃」、「生命力這麼強，拿去種吧」、「放花盆裡，長出來的蔥很好吃」、「拿去種啊！上面的蔥可以拿來炒蛋」、「長出來的部分可以當蔥來用（是真的）」、「要拿去種，現在入秋比較好種」。

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