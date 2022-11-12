美LV門店遇青年笨賊　搶走14萬港元手袋後一頭撞向玻璃門暈倒被捕

霍士新聞報導，華盛頓一名男子來到精品「路易威登」（LV）的分店行竊，當他拿著贓物想逃跑時卻一頭撞上門口「擦得太乾淨」的玻璃，最後更在昏倒的情況下被直接逮捕。



報道指出，這名年僅17歲的搶匪選在貝爾維尤（Bellevue）一家LV分店行竊，警方表示他試圖搶走價值1.8萬美元的手提包。

當他想衝出商店逃跑時卻沒注意到玻璃們根本沒打開，就這樣一頭撞上、整個人瞬間倒地，保安也趕緊上前處理這一事件（點擊放大瀏覽）：

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檢察官事後表示這名17歲男子是某犯罪盜竊集團的一員，他的名字因為其年齡而沒有被公佈。

據報告，貝爾維尤已出現超過50名屢犯者在當地因搶劫和入店行竊被捕，今年到目前為止也已起訴59起有組織的盜竊案。

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17-year-old kid robber hits glass goes down hard knockout with $18K in stolen LV goods Bellevue,Wa pic.twitter.com/4byAndO8tF — SOHOOD NEWS 24-7 🧨🔥🔥🔥 (@7Sohood) November 9, 2022

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