酒樓飲茶第一壺唔好飲？1原因茶葉必定要洗　網民：見過一堆放喺…

去酒樓飲茶是重要家庭活動，有件事原來很多人都會這樣做？有網民日前發文，稱從事茶葉生意的朋友每次到酒樓飲茶都會將第一壺茶倒光，酒樓提供的倒水碗不夠大時，寧願自己行出去倒，樓主遂好奇詢問：「（茶葉）係咪真係咁污糟？」未料絕大部分人都認同酒樓的茶葉一定要洗，故第一壺茶不應拿來喝，因為酒樓存放的茶葉必定積塵，「見過放喺地上半個人咁高」。



有網民問為何酒樓的第一壺茶不能喝而要倒掉。（示意圖／Getty Images）

樓主在親子王國討論區發文，指朋友是賣茶葉的，平日到酒樓飲茶，「每次都會將第一壺沖出嚟嘅茶倒晒」，有時酒樓提供的倒水碗太細，他就寧願自己拿去倒；有些酒樓則是用茶包，「沖得一兩壺都已經淡晒」，疑問到底茶葉：「係咪真係咁污糟？」

帖文引來熱議，許多人指酒樓的茶葉真的很髒、很多塵，甚至殘留農藥，故第一壺水一定要倒掉，「就算幾靚嘅茶葉，佢哋都沖啦，何況啲平嘢」。其實老一輩教落，第一壺茶不喝下肚可以拿來沖洗杯和洗筷子，「一嚟如果佢洗得唔乾淨，茶可以去油，二嚟可以順便唔要第一泡」，小時候隨父母飲茶已經會這樣做。

有網民指小時候隨父母飲茶已經會倒掉第一壺茶。（示意圖／Getty Images）

有網民認為普遍食肆都可能有小強或老鼠出沒，見過酒樓待應自己喝茶也會將第一泡倒掉，「洗一洗安心」，又稱見過酒樓訂購茶葉，「係一堆咁訂返嚟，見過放喺地上半個人咁高，期間有冇鼠蟻小強就天知」。

不過，也有留言稱從來不會刻意洗茶葉，「老實講出街食飯一定污糟，再講啲食物例如菜嗰啲，酒樓邊我閒同你洗，啲食材跌落地咪又執返起唔會掉或者沖一沖」。

（親子王國）