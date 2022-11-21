阿婆財產畀晒乖孫　男網友20歲就買3房單位收租：姑姑他們超生氣

財產分配時常引起家庭紛爭。對此，一名網友表示，祖母私底下把財產全部過戶給他，姑姑知道後大發雷霆，還罵祖母「以後會後悔沒人養」。貼文曝光後掀起網友熱議。



一名台灣網友在社群平台Dcard透露，他在大二暑假被祖母叫回家，並私底下偷偷給他一大筆錢。

再加上爸爸每個月都會給他1.5萬元（台幣，下同）的生活費，因此生活過得還算寬裕，年僅20歲就在台中買下一間樓齡26年的二手樓……

網民意見兩極 阿婆仲在生係咪有權鍾意畀晒啲錢邊個就邊個？（點圖看原文全文及網民看法）：

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他買樓後，爸爸和姑姑才知道祖母把所有財產都給他了，姑姑相當生氣，「因為本來他們可以等遺產的，被我花掉了」。害他半年不敢回家，而姑姑還和祖母說「你以後一定會後悔沒人養」，但祖母認為自己的做法是對的，回說：「我的錢要給孫子哪裡錯了？」

他接著說，目前房子其中一房是自己住，另一間房間租給朋友，最後一間則留給祖母，來找他的時候可以住。不過他也坦言，目前對未來很迷茫，因為畢業後薪水大約落在3萬初，加上租金收入的話，每個月大約有4萬元生活費，雖然沒房貸和學貸要還，但也不確定是否夠用。

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貼文曝光後，網友紛紛表示「你姑姑也沒資格氣吧，你祖母的錢愛給誰就給誰，等遺產到底是什麼坐享其成的想法，拿了祖母的錢要好好照顧祖母哦」、「祖母愛怎麼花是她的事，但你以後要負責照顧祖母喔，而且應該要是主要照顧者，不要寄望長輩會協助，畢竟你是真正的既得利益者」、「有留房間給祖母就是讚，至少沒有忘恩負義」。

不過，也有網友認為，祖母重男輕女，「標準重男輕女而已」、「姑姑會生氣蠻正常的，畢竟那個家她應該也是有付出到，然後現在還因為自己媽媽的重男輕女他什麼都沒有，這個心理一定不平衡」、「以後你祖母出問題就不要回去找姑姑，你就做好準備帶一個老人渡過大半輩子吧」、「我真的超討厭這種祖母，我家開店賺的錢變成祖母存款，後來遺產分給她喜歡的兒子我小叔」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：私下全過戶給孫子！20歲男拿到財產立刻做1件事，姑姑飆罵阿嬤：以後沒人養妳】