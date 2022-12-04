信錯驗樓師下場　畀幾千港幣竟驗漏「牆面凹陷」問題　後續更激氣

「第一次買樓搞到一肚子氣，原本想說花點錢找驗樓公司比較安心……沒想到花錢受氣！」



一名台灣女網友Ivy Lxxx在「爆料公社二社」發文分享最近第一次買樓及驗樓的經歷：「在10/17驗樓花費14500（台幣，下同，約3700港元），當天有提出地磚歪斜問題，但驗樓業者也沒檢查到牆面有問題，直到11/24設計師做最後確認，準備要開始動工，設計師確發現牆面凹陷問題！」

事後同對方反映 竟然只肯賠咁多 點圖睇有關照片同對話截圖：

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「馬上反映給和Ｘ驗樓公司，請他們拿出凹陷牆面的檢測報告，卻是拿不出來！隔天和Ｘ驗樓有請複驗人員到現場，承認有疏失沒有檢查到，驗樓報告也沒寫出此牆面有任何問題！如果當時我設計師沒發現，請問責任算誰的？」

「後續詢問設計師修繕費用為5000元（需要批土+磨平+上漆，約1260港元），我跟和Ｘ驗樓業者求償5000，最後我讓步要求他們付一半修繕費，用並且開立發票作證，修繕價格也不是我訂出來的，結果後續他們想用500元（約126港元）來打發我，我就問500元哪裡請師傅來修？可笑！」

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「好評真的是刷出來的，大家真的要慎選驗樓公司。前提不管修繕金額為多少，每一家都有自己行情，重點此驗樓公司根本就覺得自己沒有任何問題，連一句道歉都沒有！今日驗樓缺失是事實，未完成工作內容還可以拿到相對的報酬，是對的嗎？」

貼文吸引不少網民及過來人留言討論：「驗樓公司很多都不是工程本科或是沒任何工程裝修經歷的，就好像數學題找了一個中文系的補習老師一樣，只是求心安而已！」「最好笑的是拿手電筒照牆面跟你說牆不平。」「最近一些阿狗阿貓都能開驗樓公司了，真的要看評價、多打聽，要慎選啊！」

也有內行人解釋：「民間的驗樓，沒有統一檢驗標準，也沒法源依據，在台灣大樓公設點交的驗樓單位，只有三家是有執照且提供法律服務，有驗結構的只有一家，所驗之缺失建商必須逐條改進或修繕，他們所列的缺失有法源依據（建築法消防與水電），通常住戶個戶會利用公設點交時跟他們接洽驗樓事宜，不然大公司交屋前也有自己的一套驗樓流程，大致上跟民間的相同，除非小細節。但新房有保養，只要保養內使用上發現瑕疵，仍可寫條工單要求改進。除非你買的是小建商或新透天，不然這種委外驗樓的根本是浪費錢，因為就算驗到什麼，還是你自己要去跟建商談，全看建商態度！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】