地獄來的女租霸　出租前後對比震撼網民視覺：公廁都要乾淨100倍

「你能相信，這個房間可以被搞得有多面目全非嗎？」網友Gemini Yxxx在爆廢公社發文：「打開門的那剎那……有味道……」



連請來的清潔人員都傻在原地不知道該如何下手，也真的是很頭痛，兩張照片根本無法想像這是同一間房。「不要再說是不同間了，請看牆壁貼紙，還有，租客是女生！租客是女生！租客是女生！先不管租客圓的扁的醜的正的……有味道！」

點圖看看原PO分享的前後對比照及網民反應：

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就像5分鐘電影影評說的一樣，這味道一下就上來了！牆壁上氣球的貼紙鐵錚錚的就證實了，這照片裡是同一間房間，但到底是有何特長，能讓一個女性自己活在這種環境下「快樂成長」？是的，租客是名女性，這點原po強調了三次，這已經超越了那種世俗觀念下所能容忍的髒了！

一看到浴室的照片，網友們都沸騰了：「那兩桶不明液體……生化武器嗎？」「這是把門口兩桶當成馬桶吧？」「哇Ｘ！這是剛剛處理過什麼嗎？」「我要吐了！公廁都比這乾淨一百倍……」「這兩桶真的不請警察檢查一下嗎？很可疑。」別說你不信，我想房東自己也不敢相信，打掃的清潔人員也不願相信，這根本是那種大戰時期拿來當作生化實驗解剖戰俘的太平間吧！

「感覺用燒的會清的快一些、順便把藏在裏面的髒東西燒掉淨化一下！」「根本災難片的現場。」「太扯！我還以為房子是在烏克蘭被炸過！」「這怎麼洗澡上廁所，到處都是蟑螂吧，我的天啊！」「這房客在什麼縣市？最好公佈一下，避免下個房東受害！」「這是在裡面住到往生嗎？」「天啊！住的下去？這女的也真是個狠人。」

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在眾人驚嚇的目光中，發文的原po表示禍不單行的是這房東的另外一間房，也是快跟前面這間不分軒輊了！「這是另外一間（見上方圖輯），房客應該是個腳踏車愛好者，聽房東透露，還有另外一間有養豬的！」

新照片再度引起熱議：「這應該沒在住吧？」「感覺是專門租來堆垃圾的……」「他Ｘ的，不說我以為來到垃圾焚化廠？」「很多房東都喜歡租女生，覺得女生比較乾淨，殊不知大多男生比女生簡單，東西少又整齊！」「我只想問，房東的磁場是怎麼回事，怎麼都吸引到這樣的房客？要去改命了吧。」「這只能睡天花板！租客是……壁虎，對吧？」

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