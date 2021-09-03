發現男友同家姐同床瞓　仲會嘴對嘴kiss　女網友：是我不夠大方嗎

兄弟姐妹感情好到可以同床甚至親嘴？台灣一名女網友在爆料公社發文詢問：「是我真的過度在意了？不夠大方嗎？女生們你們會介意男友跟他姊姊們太好嗎？」



「大家好，想請問一下各位版友以及和大家討論一下。因為我男友跟他姊姊感情很好，常常一起同床睡覺，甚至也可以嘴對嘴親嘴……」

親密到連其他朋友都以為係情侶 睇下係女網友多心定真係唔尋常（點圖放大閱讀原文及網友意見）▼▼▼

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「老實說我對於這些一直很在意，從剛交往初期就有跟男友提感到很奇怪，但也一直說服自己只是親姐姐不要太過介意，後來男友也有分床睡了所以覺得也就沒事了。但這陣子發現原來他們常常還是會同床睡覺，這讓我心裏會有點煩躁。」

「我有問我男友：『如果我跟我哥或我弟一起睡覺你不會介意嗎？』男友：『會覺得很奇怪吧！』我：『你看吧！』男友：『可是不一樣呀！你是女生！』常常講這個都沒啥結論然後我會叫男友一個比較親暱的綽號，只有我會這樣叫男友，後來他姐聽到也跟著這樣叫甚至也跟著叫習慣了！還常常打卡PO文結果有人還留言以為是情侶。嗯……我真的覺得感覺有點不喜歡，我佔有慾是一個很強的人，是我真的過度在意了？不夠大方嗎？女生們你們會介意男友跟他姐姐們太好嗎？」

網民回應：「睡在一起，又親嘴，怎麼看，怎麼怪，我是無法接受。」「睡在一起都沒辦法接受了還親嘴......好扯，不是你奇怪是他們有問題，他們才奇怪吧，這是什麼相處模式，沒辦法想像。」「親姐弟親嘴？這已經是出乎常人所能做的事情了，好怪的感覺。」 「我也無法接受，感覺好噁心。」「好沒關係，親嘴就奇怪了呀。這就有法律責任！蠻奇怪的兩個人！快逃！」「感情好可以接受，但是過度親密就無法……很奇怪欸！」

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