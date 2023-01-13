減肥｜4種肚腩成因減法不同　營養師教降心血管病風險腰圍宜多少?

肥肥的肚子看了好討厭！對此，台灣高敏敏營養師表示，有時候肚子大不僅是外觀問題，還可能是健康威脅，許多研究及臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率！



台灣高敏敏營養師在Facebook發文表示，其實根據以下「這4種」不同的原因，也會造成肚子有不同的外觀發生：

4種瘦肚方法（按圖看清👇👇👇）

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1. 鮪魚（又稱吞拿魚）肚

特徵：肥肥軟軟，坐下時會分2層，而且全身偏肉。

原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果。

如何改變：建議從改變飲食觀念開始，像是每天蔬果579、肉不超過1.5個手掌大小。



2. 小腹肚

特徵：小腹肚常出現在女生身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯。

原因：經常便秘、常久坐不動、經期不順又愛喝冰飲。

如何改變：建議多吃蔬果、多喝水、多運動，並且注重經期前中後的調理。



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3. 啤酒肚

特徵：常常出現在男生身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾的。

原因：常常喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味或是精製糖攝取過多。

如何改變：建議飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型，若想喝飲料也請改喝無糖。



4. 壓力肚

特徵：肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，體重不斷上升。

原因：壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積、體重一直往上加。

如何改變：建議早睡早起、不要熬夜，多多補充礦物質蓋鈣、鎂或色胺酸食物，幫助放鬆心情，另外，也可以藉由運動調整壓力荷爾蒙。



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而台灣高敏敏營養師也傳授「小貼士」給大家簡單判斷腹部肥胖程度，不僅反映內臟脂肪的堆積，更是判斷心血管疾病風險高低的重要指標：男性腰圍大於等於90厘米，女性腰圍大於等於80厘米，就代表腰圍過粗囉！

高敏敏營養師說道，以上肚子型態，是臨床諮詢中常見的分類與營養改善建議，大家可以參考，並且對症下藥，才能從根本解決問題。

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