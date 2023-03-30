中國留學生愛上穆斯林少女　求愛被拒竟這樣報仇　遭英國驅逐出境

強扭的瓜不甜，硬摘只會受傷！



21歲陸籍留英學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）在夜店邂逅一名穆斯林女學生，馬男對女子一見鍾情。

怎料馬男追求被拒後惱羞成怒，不只送了1斤豬肉到對方家裡，還連換44個號碼試圖聯繫女子，最後被判入獄1年半，刑期一滿便驅逐出境，15年內不得再接近這位女同學。

第一次約會即對穆斯林女子「摸手摸腳」 被拒絕後行為愈來愈恐怖（點圖了解更多）：

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英國《每日郵報》報道，馬男與女子去年9月30日在夜店認識，不久後開始約會。在一次約會結束後，馬男在送女子回家途中，試圖親吻女子與撫摸她的手臂，遭到女子拒絕，女子的惡夢從此開始。

負責此案的檢察官比恩（Matthew Bean）說，自從女子拒絕馬男的邀約，馬男前後使用多達44支不同的電話號碼傳訊息騷擾女子，甚至跟蹤女子到講堂上課。

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馬男於去年12月1日首次被捕，保釋後馬男仍不放棄，邀請女子隨他回大陸老家，同時馬男知道自己違反保釋規定中「不可接觸受害者」，竟然要求對方不要通報並撤回告訴。

馬男變本加厲，明知女子是土耳其裔穆斯林，他卻女子面前談論關於穆斯林、伊斯蘭教的偏見言論，以及「亞美尼亞大屠殺事件」， 還送上1公斤豬肉。

種種行為嚇得女子不敢再去上課，最終在今年1月30日馬男在路邊嘗試接近女子時被捕，法院判處馬男28個月有期徒刑，期滿即驅逐出境，15年內不得再接近這位女同學。

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