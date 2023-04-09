聽到都痛！網友遭「頭髮插入手指」以為好小事　遲咗就診下場係咁

雖然平時看頭髮沒什麼殺傷力，甚至還可以自由變換造型，但還是有可能變成受傷的元凶。日前一名男網友在網路上發文，提到某天頭髮卡進手指裡，但因為太忙了，所以拖了幾天才去看醫生，結果卻被告知「需強行拔出」，而貼文曝光後也掀起討論。



一名男網友在Dcard上以「頭髮卡進手指……」為題發文，他透露因為最近幾乎每天都在補習班準備分科考試，發現頭髮卡進手指頭裡面，但直到數日後才有空去看皮膚科。

由於拖太久導致傷口化膿，醫生只能把頭髮強行拔出來，甚至警告他如果不拔出來，還可能會感染，令原PO嚇壞直呼「真的比我想像中的嚴重好多」。

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「被異物刺入要儘快取出，切記要消毒，不然就會化膿痛得要死」、「我也有插進去過，雖然當下就拔出來，但真的超痛的」、「我曾被頭髮插過腳底，真的痛」、「好可怕……怎麼插進去的」。

也有許多美髮師很有共鳴，「美髮師就會這樣，被客人硬的頭髮插進手裡面」、「身為做美髮的人，知道被頭髮插進去是有多痛，不過我現在已經熟練到知道怎麼很快拔出來了」、「+1，真的久而久之就熟練了」。

還有內行人指出，「跟摩擦力沒有關係，簡單來說是因為受力面積小，所以比較能刺穿物體」、「角度對了就會進去了，就跟紙一樣，角度對了就可以割人」。

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