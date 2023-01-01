男士快戒煙！泌尿醫生指「長期抽煙可令陰莖短2cm」還會中途軟掉

抽煙不但傷身還傷荷包，但對許多癮君子來說戒煙真的很難。戒煙除了需要決心、親友支持及創造無煙環境外，更大的難關是「尼古丁戒斷症候群」。醫師列出抽煙對身體的傷害，包括增加口腔癌、喉癌罹患率，甚至「長期抽煙可能會讓你的陰莖變小，還有軟掉」。



台灣三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在臉書分享，明明知道抽煙傷身又傷荷包，但戒煙真的很難，除了需要決心、親友支持及創造無煙環境外，更大的難關是尼古丁戒斷症候群。

尼古丁為煙草中的主要成分，抽煙時尼古丁會被肺部黏膜吸收，影響中樞神經系統，造成血壓上升、心跳加速、新陳代謝變快、產生興奮、愉悅及放鬆的感受，長期抽煙的人，突然停止或減少吸煙，減少了尼古丁的吸收量，並在24小時內出現身體不適的現象，即稱為「尼古丁戒斷症候群」。

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高銘鴻說明「尼古丁戒斷症候群」可能會造成注意力不集中、疲倦、煩躁不安、易怒或情緒低落、失眠、咳嗽、口乾舌燥，抽煙傷身，戒煙痛苦，吸煙除了會導致肺癌外，也會增加口腔癌、喉癌、食道癌、腎臟癌、膀胱癌、胰臟癌、血癌、胃癌以及子宮癌等癌症的罹患率。也會影響心臟、循環系統、氣管的健康。

另外，高銘鴻示警，抽煙的人的陰莖可能會比還沒開始抽的時候短2公分，因此醫師勸，戒煙痛苦但抽煙傷身，人生解悶的方式很多，抽煙絕對不是好方法。

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