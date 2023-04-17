香蕉熟透部位「放大一看全是蟲」網民崩潰有陰影：以後不敢吃了

蔬果裡常夾帶蟲蟲，不仔細看還不容易發現，有人分享在香蕉的果肉裡驚見有白白的物體蠕動，讓人看了頭皮發麻。



網友在微博分享一段影片，他將香蕉剝皮後，特寫放大徹底熟透顏色變深的部分，仔細看裡面有數隻透明細小的東西在蠕動，不仔細看還很難發現，顯然是已經生蟲。

【圖輯】點圖放大看網民留言及香蕉生蟲的衝擊畫面👇👇👇

+ 9

網友驚：「我以為香蕉絕對不會有蟲」、「這種部位我通常都咬下來再吐掉，突然覺得好噁」、「看來吃香蕉也攝取了蛋白質」、「害我以後不敢吃熟透香蕉了」、「心態炸裂了，以後吃香蕉要多看幾眼」、「還好我香蕉都是吃黃中帶綠的」、「香蕉治便秘的原理找到了哈哈」。

有人指出這是果蠅的幼蟲，本身無害，熟透的香蕉特別甜所以容易招來果蠅，建議放在冰箱裡可以避免生蟲。

【同場加映】人妻打開外賣驚見內藏無數小蟲蟲「原來極補身」內行人：全是精蟲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

母親癌逝前住院留潦草遺言 網解出6字淚崩：媽媽想回家了

本週「生肖+血型」財運最旺TOP5！第一名組合「極為旺盛」：數錢到手軟

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】