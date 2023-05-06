旅遊注意｜帶「環保飲管」美國登機被捕 機場警揭原因：可被判監
撰文：TVBS新聞網
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隨著環保意識的不斷提升，也越來越多人開始自發性的使用環保容器、餐具，只為能為地球盡一份微薄之力。
然而出門玩卻要小心！美國一名男子因攜帶被稱為「吸血鬼吸管（vampire straw）」的環保吸管上飛機而慘遭逮捕。
對此，航警也作出解釋。
這種環保飲管已被部分機場列為違禁品 點圖了解更多：
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根據《CNN》等外媒報道，美國一名26歲男子日前在波士頓洛根將軍國際機場（General Edward Lawrence Logan International Airport）登機，卻被航警發現隨身物品中放有金屬吸管，當即沒收並逮捕男子進行後續審問。
美國運輸安全管理局（TSA）新英格蘭辦公室也在推特發文，提醒民眾千萬要注意。
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原來，為了讓吸管可以更方便作使用，該鈦金屬製成的吸管一端有削尖處理，這也讓吸管成為極具危險性的物品之一。
航警與麻州警方說明指出，該吸管由於長度適中可以當作匕首、同時也不易引起注意，因此被列為禁止攜帶的違禁品。
提醒民眾小心不要違規，否則若是面臨指控，可能將被罰款或判處5年以下刑期。
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