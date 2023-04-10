台女長食「止痛藥」竟患末期腎病　醫生：是腎損傷最常見原因之一

一名台灣65歲退休中學老師，在校時手指關節時常疼痛，原以為長年寫黑板所導致，因此服用非類固醇類止痛藥緩解，但退休後疼痛依續，就醫診斷後發現為風濕性關節炎，同時因長年服用非類固醇止痛藥，腎功能從第二期衰退為第四期，診斷為末期慢性腎臟病。



奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱表示，該病患經半年治療後，肌酸酐已從2.4進步到1.0（正常值約1.1），也因患者遵從醫囑用藥且衛教配合度高，已脫離腎衰竭風險，病情改善許多，腎功能也進步至第二期，目前腎功能衰竭問題緩解，手指關節疼痛也獲得改善！

非類固醇消炎止痛藥長期使用致腎功能下降 恐致腎損傷

陳曉瑱醫師說明，健保科學中藥有保護腎臟的功效，近年來已陸續在大數據、人體試驗、動物實驗上被證實。然而，針對暴露止痛藥造成的急、慢性腎損傷是否有腎臟保護作用，或是降低罹患腎病風險，目前醫學上尚沒有大數據研究。

類風濕性關節炎治療第一線藥物即為非類固醇性抗炎藥物（NSAIDs），但消炎止痛藥是造成腎臟損傷的原因之一。根據統計，造成急性腎損傷原因前三名中，就有一項是使用「NSAIDs」（非類固醇消炎止痛藥），腎臟病國際治療指引（KDIGO）更建議長期使用或過量可能就會導致腎臟功能下降。

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研究證實：類風濕關節炎服用科學中藥能緩解5成慢性腎臟病風險

陳曉瑱醫師與大林慈濟醫院研究團隊，從台灣2000年至2012年保險資料庫中檢索出慢性腎病者進行分析，匹配後共計2,712個病例及對照。其中，有706個病例和1199個對照曾接受中草藥治療。證實有服用保腎科學中藥的類風濕關節炎病人會降低5成慢性腎臟病的風險。

陳曉瑱醫師指出，過去雖證實非類固醇止痛藥為慢性腎臟病的危險因子，科學中藥對止痛與腎臟有保護效果，但未有研究驗證兩者的相關性。如今已證實類風濕關節炎病人服用科學中藥，能有較低的慢性腎病風險。此研究已獲國際期刊Journal of Multidisciplinary Healthcare刊登。

另外，陳曉瑱醫師表示，台灣腎臟病人口高居全世界第一，大約有170至200萬的腎臟病人，台灣慢性腎臟病盛行率已超過12%，類風濕關節炎盛行率為約占人口0.4%到1%，目前台灣約10萬名病人，佔免疫風濕科門診大宗，可說是「關節炎之王」，女性發生率更是男性的9倍。研究團隊更發現，八種處方與慢性腎病風險降低有關，其中包括延胡索、天花粉、葛根、大黃、芍藥甘草湯、加味逍遙散、川芎茶調散和甘露飲。

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中西醫聯手降低慢性腎病風險 緩解症狀、減少藥物依賴性

陳曉瑱醫師進一步提醒，腎絲球過濾率小於60分的類風濕關節炎病人，因有慢性腎病風險，應避開非類固醇止痛藥物治療，而改用傳統免疫調節劑、生物製劑及口服標靶藥。臨床上可搭配針灸、科學中藥輔助緩解止痛。另外，服用中草藥或科學中藥，也需由中醫師的專業評估與建議，嚴謹的把關用藥安全，量身打造個人化用藥治療。

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