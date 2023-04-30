蚊叮蟲咬｜常常被蚊叮是肉吃太多？台灣食藥署認證蚊子最愛5種人

最近天氣愈來愈暖熱，很多人發現家裡蚊子變多了，網路上蚊帳大熱賣，可是在家裡活動或是在外面沒有蚊帳可慘了！尤其有些人特別容易被蚊子叮，還被取笑「一定是你愛吃肉，蚊子特別愛你」。



不過台灣衛福部食藥署給正解了，並不是愛吃肉才會被叮，如果體溫高、容易喘並吐出較多二氧化碳者，另外還有O型血型和噴香水，都是蚊子的心中寶！

▼6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

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台灣食藥署Facebook粉專認證5種人蚊子最愛吸

台灣食藥署的Facebook粉專「藥博士正藥說」發文指出，蚊子找尋吸血對象主要是靠化學以及物理方式來尋找，例如透過視覺、嗅覺、溫度、濕度等等，所以在一群人中，若穿著深色衣服、噴香水、體溫高、吐出二氧化碳、有某些體味、血型等，就會特別被蚊子「愛」，飛過來吸你的血！

只有母蚊子因為需要產卵才會吸血，所以需要透過「吐出二氧化碳」、汗味等跡象來找尋「生物」，因此如果運動或勞動後，以及肺活量大的人因為吐出的二氧化碳多，在一群人當中就會比較容易被蚊子叮咬，兒童也是因為活動量大又容易流汗，往往出門沒擦防蚊液就會滿臉、滿腳都是「紅豆冰」。

「藥博士」也特別舉出一則研究報告說明，因為人體皮膚表面上有豐富的游離脂肪酸，這些脂肪酸在與細菌代謝之下，會產生許多不同氣味的羧酸，蚊子會尋找這些氣味的人下「嘴」。

▼搽防曬還是噴蚊怕水先？清毒腳掌都有用？專家教你防蚊招式：（按圖👇👇👇）

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汗多散發水果發酵、牛奶變質味 小心蚊子超愛叮

身上散發什麼味道會特別吸引蚊蟲呢？曾有外國的研究發現，皮脂、外分泌腺及汗腺結合散發出更多的乳酸（帶有發酵酸甜味）、丙酮酸（爛水果味），以及二甲基二硫醚（牛奶變質味）等味道的人，也是蚊子最愛吸。

O型蚊子最愛、A型是次選

另外，O型血型的人外出，建議一定要擦防蚊液，因為根據研究顯示，血型O型的人最容易招蚊子叮！據刊登在《醫學昆蟲學雜誌（Journal of Medical Entomology）》一項日本千葉害蟲防除技術研究所的研究報告，以O、B、AB、A等4種血型的受試者進行測試，發現白線斑蚊有83.3％會停留在O型血型者身上，蚊子第2愛則是A型血，也有46.5％的蚊子會選擇A型血型的人。

不過若其他血型的人也被叮了也不要怪科學家亂報，因為有時候蚊子太餓了、找不到對象，也可能會「飢不擇食」。

▼有些情況被蚊叮了，後果可能很嚴重。有些致命傳染病，是由蚊子傳播（按圖👇👇👇）：

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戶外擦花草香調香水小心易招蚊 橘子皮、丁香味可驅蚊

雖然擦香水也容易吸引蚊子叮咬，但是根據研究發現，如果使用花草香調香水，確實比較容易吸引蚊蟲，但因為蚊子怕丁香和果皮味，所以如果使用有柑橘味、菊花等味道的香水，就不太會被蚊子喜愛。

但要有效防蚊，還是「防蚊液」最有效。台灣疾病管制署指出，主管機關核可有效且安全的防蚊成分包括有diethyltoluamide／DEET（待乙妥/敵避）的防蚊藥劑、picaridin（派卡瑞丁），以及含有IR3535（伊默克）等3類防蚊藥劑。

3種有效防蚊液要用對

其中台灣環保署核准含有DEET的「環境衛生用藥」，可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。含picaridin（派卡瑞丁）及IR3535（伊默克）的防蚊藥劑則可直接塗抹噴灑於人體皮膚。

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