邊種人最惹蚊？研究證蚊子最愛咬一類人　改變飲食、沐浴露都沒用

許多人都有被蚊子叮過的經驗，同時也有不少人認為，無論自己走到哪，蚊子總愛靠近自己，反觀有些人卻很少被叮。



對此，美國近日一項研究結果指出，有些民眾之所以吸引蚊子叮咬，原因就在於皮膚中分泌較高濃度的「這東西」。

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綜合外媒報導，針對不少民眾認為自己相當「惹蚊」，美國洛克斐勒大學（Rockefeller University）、霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）也於近日發表一個最新的研究結果，然而，透過該研究報告可以見到，研究團隊為了捕捉皮膚的氣味，因此讓64名志願者在手臂上套上尼龍絲襪，接著再釋放蚊子來靠近這些絲襪。

對此，透過實驗後可以發現，吸引蚊子靠近的絲襪中，這些人的皮膚內含有較高濃度的「羰基」酸性化合物，因此便較容易成為蚊子叮咬的對象。此外，研究人員也於事後透露，儘管這些皮膚內具有高濃度「羰基」的民眾，在日後改善生活習慣、飲食習慣或是改變沐浴露，都不會降低自身對於蚊子的吸引力。

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