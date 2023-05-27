咽喉炎｜喉嚨乾燥聲音嘶啞口臭不退？維他命C鋅硒6成分助黏膜修復
撰文：健康2.0
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你有長期喉嚨痛、喉嚨乾的困擾嗎？小心可能是慢性咽喉炎！
藥劑師表示，慢性咽喉炎就是喉嚨和喉部周圍組織長時間受到炎症影響，導致症狀一直反覆出現，包括喉嚨疼痛、喉嚨發炎有分泌物、喉嚨乾燥、聲音嘶啞和口臭等。建議可透過減少喉嚨刺激物質、抗生素治療、消炎止痛藥、補充水分等來緩解症狀，不過也提醒，若症狀持續3個月都沒好，應進一步就醫診治。
台灣藥師（港稱藥劑師）李翊弘表示，最近遇到好幾個病人來藥局求助，因為喉嚨長期疼痛，去看了幾次醫師，但都沒有好轉。這很有可能是「慢性咽喉炎」的症狀。
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什麼是「慢性咽喉炎」？
李翊弘表示，「慢性咽喉炎」其實就是指喉嚨和喉部周圍組織長時間、超過3個月受到炎症的影響，導致症狀一直反覆出現或持續存在。
「慢性咽喉炎」特徵
特徵主要是喉嚨疼痛、喉嚨發炎有分泌物、喉嚨乾燥、聲音嘶啞和口臭，有可能會影響咳嗽、吞嚥、語言溝通、呼吸、睡眠和免疫力等等。
「慢性咽喉炎」治療方法
台灣藥師鄭琳珍表示，減少喉嚨刺激物質、抗生素治療、消炎止痛藥、補充水分、調整飲食、避免過度使用喉嚨、喉嚨保養等方法，都可以幫助減緩症狀。但是如果症狀持續3個月以上，還是要去醫院做更詳細的檢查。因為如果長期不治療，可能會對身體造成不良影響，像是喉癌、聲帶結繭等。所以千萬別小看喉嚨疼痛問題。
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幫助黏膜修復輔助品 緩解症狀
李翊弘也分享，除了治療之外，可以考慮使用能幫助黏膜修復的輔助品，像是膠原胜肽、玻尿酸、麩醯胺酸、鋅、維他命C、硒等成分的產品，可以幫助縮短恢復時間。
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