啦啦隊長髮女神竟係「老司機」上節目大談車經　私下揸緊呢款BENZ

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員晴兒，擁有亮麗外表和高挑姣好身材。



沒想到私底下的她竟是1位「老司機」，懂車愛車，還擁有一輛性能超猛的BENZ（平治）旅行車款「Mercedes-AMG E43 Estate」，對車輛瞭若指掌，如數家珍。

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晴兒上節目時曾大談「車經」，她透露自己是少數啦啦隊女孩們會開車的，所以大部分出遊都是由她擔任司機。

為了讓姊妹們坐得舒服，也因經營網拍，需要載運貨物，所以才挑上比C-Class更大的E-Class。更重要的是，爸媽提供贊助金，且喜歡旅行車，所以才入手Mercedes-AMG E43 Estate。

晴兒表示，這輛Mercedes-AMG E43 Estate其實是輛2018年式的二手外匯車，由朋友手上接手過來，當時花了300萬元台幣入手，她認為十分划算。晴兒還表示以這輛車的高C/P值，未來也容易脫手。

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雖然大部分的改裝套件，都是前車主的大作，但晴兒十分滿意，針對內裝也有購置一些小物或者改裝配備。

以改裝項目來說，她為愛車改了極具儀式感的旋轉高音喇叭、前坐冷氣出風口樣式與Mercedes-AMG E53的三輻式方向盤，且方向盤所有操作功能都不受影響。

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