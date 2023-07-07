酒店用剩番梘去咗邊？「回收再用」過程曝光震驚網民：唔知好過知

每當住酒店時，你有想過用不完的肥皂，最終如何處理嗎？《科學內幕》（Science Insider）透過影片揭露「清潔世界」（Clean the World）回收肥皂工廠的神秘面紗。



事實上，這些用過的肥皂經消毒後，會再製作成新的肥皂。影片釋出後，釣出兩派網友的回應，部分人贊成力挺，不少人不太能接受。

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從影片中，可看見數百萬塊的肥皂，這些肥皂都來自世界各地的酒店。

要製成一個全新的肥皂，首先會將肥皂先放入機器，再將肥皂切碎，再除去毛髮，擠成一根一根的模樣，再加熱混合到水中，並漂白7至8分鐘殺死細菌，最後送到另一個機器製成全新肥皂。

依據清潔世界統計，機構至今已分發7000萬塊肥皂，自2009年以來，已經為127個國家提供服務。

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影片一釋出，掀起兩派網友的回應，部分網友表示，「我要帶自己的肥皂了」、「想像一下有頭髮在肥皂裡面的樣子」、「或許酒店可以停止使用肥皂，改用瓶裝的」、「我會暈倒」、「有時知道比不知道好」、「我會假裝沒有看到這個影片」、「不相信它是乾淨的」。

另外，也有部分網友表示，「我很支持」、「這很棒！你們知道肥皂可以清潔吧？一點點小髒污沒什麼大不了」、「這真的很聰明」。

截止目前，影片的瀏覽次數已經超過2270萬次，掀起大批網友的討論。

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