血型減肥法｜A、B、AB、O型血最合適飲食模式　科學瘦身事半功倍

每個人的血型都是遺傳自我們的祖先，血型裡包含了我們的基因與特質，所以每一种血型都有著不一樣的特點。基本上，較常見到的血型為A 型血、B 型血、AB 型血和O 型血，這些都是屬於大眾血型，在古時候原來血型也有著其特性。



這些血型都各自有著其特點，如果你已經嘗試了多種方法進行減肥都不成功，那麼不妨參考一下以下的血型減肥法，可能可以事半功倍哦！

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A 型血：農耕型

特點：A 型血的人通常胃酸分泌較少，所以腸道的消化能力也比較差，因此更適合消化植物性蛋白質。大部分的A 型血肥胖者多數都是「肉食動物」。

飲食建議： A 型血的人如果真的想要瘦下來，那麼就一定要減少吃牛肉和羊肉等紅肉，最好能以鮮魚和雞肉取代，同時應該多食用豆腐和穀物等植物性蛋白質，這樣就可以補充體內不足的蛋白質。想要減肥更見效，還可以在烹調時加入橄欖油，多吃大豆、綠葉蔬菜和菠蘿。

其他：萬一有天太開心暴飲暴食了，只要在之後的18 小時內甚麼都不吃，那麼暴食後那漲漲的胃就會恢復原狀。在這段期間，盡量避開固體食物，可以多喝水或果汁、吃水果來度過，否則胃部會覺得不舒服。

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B 型血： 游牧型

特點：B 型血的人可說是最幸運的一群，因為除了麵條與雞肉，基本所有的食物都能好好消化。麵條與雞肉因為含有血凝素，所以會阻礙B 型血的新陳代謝。

飲食建議： B 型血的人都消化系統非常好，基本上什麼都能吃，不需要有特別的顧慮。但是，還是有些食物需要避雷，如：肥豬肉、雞肉、火腿、龍蝦、章魚、蝦等等膽固醇較高的食物還是少吃為妙。如果要減肥，那麼就多吃綠葉蔬菜、雞蛋、芝士和肉類（除了雞肉）。

其他： B 型血的人的另一個最佳減肥方法就是保持心情愉快和少吃多餐，別一碰到好吃的食物就暴飲暴食。平時也可以選擇多吃一些脂肪少的瘦肉和魚類，讓減肥效果更佳。

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AB 型血：派生型

特點： AB 型血的人胃酸少，因此難以消化肉類，加上消化系統屬於敏感型，因此容易發胖。不適合食用乳製品食物，一旦吃多了就會讓身體的脂肪囤積起來。

飲食建議：想要減肥的AB 血型人就必須要堅守「均衡飲食、簡單烹調」的原則，多吃豆腐、雞蛋、新鮮蔬果為主，另外也可以添加適當的肉製品和乳製品，烹調方式以清淡為主，遠離油炸或油煎食品。最適合AB 型血人減肥的水果就非西柚莫屬，它能快速幫助消化和分解體內的脂肪。此外，也可以適量飲用黑咖啡、紅酒幫助加速新陳代謝和瘦身。

其他： AB 型血的人有著部分的A 型血與部分的B 型血的特徵，所以消化系統敏感，可以選擇少吃多餐，讓消化系統不會負擔太重。

O 型血：狩獵型

特點： O 型血的人較難消化乳製品、豆類和穀物食品，幸運的是消化器官的工作能力很強，動物蛋白質為主要的能量來源，所以這個血型不妨大膽吃肉。

飲食建議： O 型血的人如果要減肥可以選擇吃肉減肥法，但肉類則必須以精瘦為主。由於這個血型的人難以消化乳製品、豆類和穀物食品，因此盡量避免吃米飯，平時也應該要減少喝乳製品。想要更快速達到減肥效果，那麼可以多食用海生貝殼類食品、椰菜和菠菜。

其他：由於難以消化乳製品，所以可以吃適量的鈣片來補充體內不足的鈣量。在進食的時候，千萬別囫圇吞棗，應該要細嚼慢嚥，讓食物可以充分地與消化液結合。

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血型與我們的個人是息息相關的，所以根據血型來科學減肥，相信是有所依據的，不妨試一試吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】