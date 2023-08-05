長者常失眠發惡夢易患柏金遜？英研究調查7年解答　2步驟自我檢測

常做惡夢，這會罹患柏金遜症的前兆？



英國1項研究顯示，每週至少做1次惡夢、較難入睡的年長者，幾年後柏金遜症發病機率是其他人的2倍。

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外國研究分析近4千人 揭柏金遜症患者共通點

醫學權威期刊《刺針》（Lancet）旗下期刊《e臨床醫學》最近刊登1篇研究論文，負責人為英國伯明翰大學人類大腦健康中心博士歐泰庫（Abidemi Otaiku），研究團隊分析3800多名、67歲以上未罹患柏金遜症的美國男性的睡眠品質問卷調查資料，並針對每週至少做1次惡夢的人進行追蹤調查，期間長達7年。

在研究期間，91人罹患柏金遜症，分析後發現，每週至少做1次惡夢、較難入睡者，後續柏金遜症發病的機率是其他人的2倍。若只看研究前5年，罹病風險提高到3倍多。值得注意是，患者在出現顫抖、僵硬和遲緩等典型症狀之前的好幾年，就常做惡夢。

這項研究證實，做夢內容可能與大腦功能之間的相關性，不過，歐泰庫博士表示，在368名經常做惡夢的長者中，只有16人確診柏金遜症，比率相當低，常做惡夢的人不需過於擔心。

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想確認自身是否罹患柏金遜症？民眾可照2步驟自我檢測

2021年台灣健保資料顯示，台灣柏金遜症患者已有7萬多人，罹病人數排名第2的神經退化性疾病，僅次於阿茲海默症。柏金遜症是因為大腦黑質組織當中分泌多巴胺的神經細胞退化，導致多巴胺的分泌量不足，因為多巴胺是重要的神經傳導物質，一旦分泌量不足，就易引起運動功能障礙。

柏金遜症是1種好發在老年人的退化性神經疾病，院內統計，患者平均發病年齡約為58歲。典型3種表現為震顫（手部發抖）、四肢僵直和行動緩慢。臨床顯示，「快速動眼期睡眠障礙」者未來罹患柏金遜症或其他神經退化疾病機率較高，且早在柏金遜症動作症狀發生的5至10年，就先出現睡眠障礙，因此，被視為早期前驅症狀。

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台灣動作障礙學會理事長林祖功表示，民眾可按2步驟自行檢測是否有初期柏金遜症狀，首先將右手伸直，食指與大拇指輕觸25下；步驟2，將左手伸直，食指與大拇指輕觸25下。如果發現，速度改變、動作變慢、停頓、打不開，或是開合大小改變，就應該建議至神經內科門診就診。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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