美國男「躺路軌自拍」慘被600伏特電流狂電　身旁女子被拉同遭殃

美國3名參加Lollapalooza音樂節的男女在鐵軌上自拍，沒想到竟然遭600伏特的電流擊中，其中一人命危。



奧克帕克消防局表示，事件發生在5日晚上7點，芝加哥里奇蘭綠線鐵路（Ridgeland Green Line）有一群準備去參加Lollapalooza音樂節的年輕男女，疑似因為太嗨，其中3人竟然跑到鐵軌上玩自拍。

男子躺下即被電至全身僵 伸手抓身旁女子害她同被電擊（點擊放大瀏覽）：

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從當時的影片中可以看到，兩名男子和一名女子坐在鐵軌上準備拍照，其中一名男性向後靠去，在接觸帶電鐵軌後突然全身僵硬。

然後他伸出手抓住了旁邊的女子，使她也一起遭受電擊。

鐵軌上的第3個人明顯驚恐地盯著觸電男子，然後突然採取行動，試圖把他們拉開。不過他自己似乎也受到了些微電擊，把手舉向空中，隨後其他人從月台上跳下來協助。

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據悉觸電男子一度心臟驟停，被送往洛約拉醫療中心，情況不樂觀；而當緊急救援人員到達時，另一名女子意識清醒，也被送往醫院。

當局沒有公佈他們的姓名、年齡以及受傷程度。

《紐約郵報》報道，根據國家氣象局的數據，閃電平均含有約3億伏特電壓，而人體通常接觸50伏特就足以致命。

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