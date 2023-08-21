《死神4來了》真實版　遭水上樂園泳池排水口吸住　內地遊客慘死

一名遊客19日於大陸湖南省桃江縣「紫金灣歡樂王國」水上遊樂園遊玩時，竟遭排水口吸住，等到被拉上岸時已不幸身亡。消息曝光後網驚呼這根本就是《死神4來了》（The Final Destination／絕命終結站4）。



根據《新京報》報道，從流傳的影片中可以看到，當時水池角落有好5個人圍在一起，不過中間的男子突然被排水口吸住，身旁群眾一邊大聲喊叫一邊用力從水中拉人，而岸上則有不少民眾圍觀。

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事後雖被拉上岸，但最終還是沒能救回遊客的性命，目前事故原因仍在調查中。

影片曝光後吸引大批網友討論，並留言表示「這不就是死神來了嗎」、「排水口為什麼沒有防護網」、「已經不是第一次看到這樣的新聞了，真的很痛心」，「沒想到這次是自己老家那邊，經常發生這樣的事，為什麼排水口那裡不做好防護呢，搞個鐵絲網攔著也好呀！」。

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對此，紫金灣歡樂王國事後也發布閉園通知：「紫金灣歡樂王國因設備檢修，目前暫停開放，恢復時間待定，具體開時間請留意官方訊息，並表示為遊客帶來不便十分抱歉，敬請諒解。」

另外有網友認為明明知道夏天會有很多人去玩水，業者是不是更應該要注意安全問題。

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