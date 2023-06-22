尿頻｜2方面看嚴重程度　與睡眠有否被打斷無關　有人可不藥而癒

根據2010年日本團隊發表在泌尿科頂尖雜誌《Journal of Urology》研究指出，70－79歲長者若有夜尿問題，與無夜尿問題的人相比，死亡風險提升1.91倍，主要原因是摸黑如廁，增加摔倒、骨折機率，因而提高死亡率。



夜尿不只會剝奪睡眠時間、睡眠品質，還會進而影響生活、工作，甚至是安全。不過，該如何評估是否有夜尿問題？如果半夜起床上一兩次廁所，但沒因此很困擾，這樣也算夜尿嗎？臺安醫院泌尿科醫生葉亭均來告訴你。

相關文章：失禁｜便秘可致尿頻、漏尿？了解5類失禁成因嚴重可失自控能

+ 18

如何定義夜尿問題？ 看次數、尿量而非困擾度

根據國際尿失禁防治協會（ICS）2018年最新定義，夜尿為「從入眠開始直到起床為止主要睡眠階段中的排尿次數」。葉亭均醫生指出，定義不包含造成病患的困擾程度，有些人可能一次夜尿就很困擾，也有人兩三次都覺得沒關係。

夜尿的定義與困擾程度無關，而根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，當24小時排尿總量超過病人體重（公斤）x 40ml 時，則可以診斷為「全面性多尿症」。而超過65歲者夜間總尿量超過全天總尿量的三分之一，或年輕人其夜間總尿量超過全天總尿量的五分之一時，則診斷為「夜間多尿症」。

夜尿有哪些原因？ 如何評估是否有夜尿？

而夜尿的發生與「睡眠期間製造的尿量」及「膀胱的儲尿量」最相關。不過，葉亭均醫生表示，有許多原因會造成夜尿問題，夜尿可能不只跟泌尿道有關，也跟病人的生活習慣或全身性疾病有關，因此全面性評估是相當必要的。

葉亭均醫生提到，問診時通常會詢問病人平常的睡眠品質、睡覺起床時間，也會詢問全身病史，包括糖尿病、心衰竭、睡眠呼吸中止、身心科病史、藥物（如：安眠藥、精神科用藥、利尿劑等）及手術史等。

此外，臨床上若要了解病人目前的排尿狀況時，也會使用「國際前列腺症狀評分表」來量化病人的症狀與困擾。而排尿日誌記錄也是相當重要的，葉亭均醫生表示，病人需記錄至少三天兩夜的排尿日誌，這樣能很清楚地了解病人每天喝水、排尿次數及每次排尿量。

醫生也指出，病人在記錄的過程中也能了解到自己夜尿的原因，可能是攝取過多水分，或是在下班後傍晚才開始喝水，導致夜間尿量增加，這些其實自我調整後，甚至不用吃藥就解除夜尿症狀。

相關文章：腎病｜夜尿頻密、皮膚變黑恐患腎病 出現這些症狀或離洗腎不遠！

+ 20

夜尿要做「這些」檢查 找出病因正確治療

不過，另外也要做一些基本檢查，像如果排尿日誌每次尿量都較少，有膀胱容量減低的狀況，則夜尿可能與泌尿道（如：前列腺肥大、膀胱過動症、膀胱頸狹窄、膀胱炎等）有關，也要考慮與泌尿道無關的因素，包括咖啡因、焦慮症、藥物等。

葉亭均醫生表示，男生可能會做肛門指診評估前列腺，女生做會陰檢查評估是否有骨盆腔器官脫垂，另外可能會做尿液檢查排除感染，並視情況做尿流速及餘尿測量來評估病人排空膀胱能力。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

銀髮飲食｜日吃鹽份別多於1茶匙 6類食品 吃落不鹹卻含大量鈉質

+ 21

銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化

+ 20

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」