睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠

天天晚上不睡覺，當心「熬夜一時爽，健康火葬場」。醫師指出，常常熬夜可能會讓身體的免疫力、皮膚出問題，嚴重還會影響到精神健康，雖然真的很難不熬夜，但情況允許還是要早點睡最好。



熬夜傷身又傷「心」

台灣牙醫師蔡雅藍指出，「熬夜」是現代社會很常見的事情，不論是因為工作、學業還是娛樂活動，都可能導致民眾需要熬夜，但長期熬夜不但會對身體造成危害，對心理健康也會產生不良影響。

熬夜4壞處（按圖看清👇👇👇）

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熬夜有4壞處

蔡雅藍指出，常熬夜有4個壞處：

1. 降低免疫力

熬夜會打亂人體內的生物時鐘，導致睡眠不足。長期睡眠不足會增加患高血壓、糖尿病、心臟病等疾病的風險。此外，熬夜還會降低免疫力，增加罹患流行性疾病的風險。

2. 皮膚問題

睡眠不足會導致身體釋放出壓力激素，這些激素會引起炎症反應，導致皮膚乾燥、粗糙，還會引起暗瘡等問題。

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3. 精神健康問題

長期睡眠不足會對大腦產生不良影響，降低記憶力和注意力，導致情緒不穩定、易怒和焦慮等問題。

4. 事故風險

睡眠不足會降低反應能力和警覺性，導致在開車或操作機器等活動中發生事故的風險增加。

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3招幫你有效率補眠

台灣營養師高敏敏提醒民眾，如果時常作息混亂、天天熬夜，可以在假日運用這3招來有效率的補足睡眠：

1. 分段式補眠：假期每天多睡1小時即可，不用過度補眠，精神會比較好。

2. 不過度補眠：若晚睡或晚起，以1～2小時為限。

3. 慢慢調整回原本作息：在長假結束前3天，每天提早20分鐘入睡。



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