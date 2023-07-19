護膚｜保持充足睡眠4方法預防眼袋　脾濕造成眼袋1款茶飲可改善

眼袋是許多人的煩惱，會讓人看起來很沒精神。醫師表示，眼袋形成主要與年齡增長、遺傳、睡眠不足、壓力等因素有關。有4種方法可預防眼袋產生。



台灣土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳表示，充足睡眠、減少眼部壓力、使用眼部保養品和健康生活習慣，可預防眼袋生成。

4方法預防眼袋（按圖👇👇👇）

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1. 保持充足的睡眠

缺乏睡眠會使眼部周圍的肌膚無法得到充分的休息和修復，導致眼袋出現。因此，保持每晚充足的睡眠時間很重要。一般建議，成人每晚應該睡眠7～9小時，可以有效預防眼袋的形成。

2. 減輕眼部壓力

例如適時讓眼睛休息、避免長時間注視電子螢幕、遠離煙霧和污染物等，都可以降低眼部壓力，預防眼袋形成。此外，定期進行眼部按摩和冷敷也可以緩解眼部壓力，促進血液循環。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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3. 保持健康的生活習慣

均衡飲食、適量運動、戒煙、限酒等可預防眼袋。此外，攝取豐富的抗氧化食物，如水果、蔬菜和維他命C等，可以幫助保護眼部肌膚的彈性和緊緻度，減少眼袋的出現。

4. 使用眼部保養產品

選擇具有保濕、緊緻和抗氧化功效的眼霜，並按照產品說明適量使用。眼部保養品可以滋潤和緊緻眼部肌膚，減少眼袋形成。

眼袋有年輕化趨勢

台灣中醫師李俊儀也指出，眼袋是一團脂肪，脂肪愈多，眼袋愈下垂，看上去就顯老。過去眼袋被認為是年長者的專利，但近年人們長時間用眼過度、熬夜、飲食不正常、缺少運動等，使眼袋下垂有年輕化趨勢。想要消除眼袋，最簡單的方式就是手術，但是過幾年還是會再長出來。

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脾濕造成眼袋 1茶飲可改善

中醫觀點認為，眼袋脂肪變多的原因主要是「脾濕」，不管是暴飲暴食，還是久坐不動，都會造成身體代謝能力變差。次要原因則是眼輪匝肌鬆弛，無法撐住日漸肥厚的脂肪，脾濕容易導致肌肉無力，眼袋自然就下垂。建議可服用清除脾濕的中藥，或是養生茶飲來改善。

不燥不寒祛濕茶

藥材：木香3克、茯苓3克、薏仁3克、陳皮2克、藿香2克、甘草3克。

做法：1000c.c.滾水煮5分鐘，放涼後飲用，一天飲用1000c.c.，就能排除身體多餘濕氣。

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