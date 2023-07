失眠飲食｜研究揭高脂高糖影響睡眠質素！6大食品助眠1款茶都有份

睡眠品質會受到許多因素的影響,包括心理健康、光照和身體問題等,另外,眾所周知的是飲食與睡眠品質的關係也相當密切。最近1項研究調查了食物營養對睡眠品質的影響,結果發現吃垃圾食物竟會擾亂深度睡眠,而此項研究之後發表於《Obesity》(肥胖雜誌)上,引起了眾人熱議。



淺眠、睡不好跟食物有關?

瑞典烏普薩拉大學的研究人員分析了對人體有害的高脂肪/高糖(HFHS)飲食,是如何影響人類的睡眠狀態,結果發現在垃圾食物中的脂肪和糖分,會擾亂大腦的活動,進而降低了睡眠品質。

資深研究人員Jonathan Cedernaes解釋,不管是飲食習慣不佳,還是睡眠品質不好,都會提高罹患各種疾病的風險。由於我們所吃下去的食物,對健康極為重要,因此研究團隊才會開啟了有關飲食習慣是否會影響睡眠的研究,但在此項研究中,仍缺乏將不同飲食方式徹底分隔的介入性研究,以了解其對睡眠產生的機械性效果。

研究人員評估了15位健康男性的睡眠模式和大腦活動狀況,而這些參與者皆有正常的體重和睡眠習慣,並隨機給予2種相同卡路里的飲食——高脂肪/高糖飲食與低脂肪/低糖飲食,研究時間為期1周之久。

垃圾食物會干擾深度睡眠 6食物助你一夜好眠

研究結果發現,睡眠持續的時間在2種不同飲食方式間並無差異,參與者感覺他們的睡眠品質是一樣的,但腦電圖上(EEG)的紀錄顯示,高脂肪/高糖飲食擾亂了參與者深度睡眠期間與大腦活動相關的慢波,使參與者在睡眠時期無法較為放鬆。

不僅如此,研究人員也認為,當糖分和脂肪刺激大腦通路,使人們感覺更清醒時,就會發生這種破壞,但仍須進行更多研究,才能了解此機制的運作方式。此外,資深研究人員Jonathan Cedernaes表示,深度睡眠的時間會隨著年齡增長,而自然下降,但若能遵循健康的飲食方式,便可有助於改善睡眠品質。

如果你想要擁有好的睡眠品質,不妨可以在睡前吃某些食物來改善睡眠品質。以下是一些具有促進睡眠特性的食物:

助眠食物1:杏仁

助眠食物2:奇異果

助眠食物3:甘菊茶

助眠食物4:酸櫻桃汁

助眠食物5:香蕉

助眠食物6:低脂乳酪



資料來源:Junk Food Can Disturb Deep Sleep, Study Says; Foods To Have Before Bed

