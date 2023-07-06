失眠飲食｜研究揭高脂高糖影響睡眠質素！6大食品助眠1款茶都有份

睡眠品質會受到許多因素的影響，包括心理健康、光照和身體問題等，另外，眾所周知的是飲食與睡眠品質的關係也相當密切。最近1項研究調查了食物營養對睡眠品質的影響，結果發現吃垃圾食物竟會擾亂深度睡眠，而此項研究之後發表於《Obesity》（肥胖雜誌）上，引起了眾人熱議。



淺眠、睡不好跟食物有關？

瑞典烏普薩拉大學的研究人員分析了對人體有害的高脂肪／高糖（HFHS）飲食，是如何影響人類的睡眠狀態，結果發現在垃圾食物中的脂肪和糖分，會擾亂大腦的活動，進而降低了睡眠品質。

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資深研究人員Jonathan Cedernaes解釋，不管是飲食習慣不佳，還是睡眠品質不好，都會提高罹患各種疾病的風險。由於我們所吃下去的食物，對健康極為重要，因此研究團隊才會開啟了有關飲食習慣是否會影響睡眠的研究，但在此項研究中，仍缺乏將不同飲食方式徹底分隔的介入性研究，以了解其對睡眠產生的機械性效果。

研究人員評估了15位健康男性的睡眠模式和大腦活動狀況，而這些參與者皆有正常的體重和睡眠習慣，並隨機給予2種相同卡路里的飲食——高脂肪／高糖飲食與低脂肪／低糖飲食，研究時間為期1周之久。

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研究結果發現，睡眠持續的時間在2種不同飲食方式間並無差異，參與者感覺他們的睡眠品質是一樣的，但腦電圖上（EEG）的紀錄顯示，高脂肪／高糖飲食擾亂了參與者深度睡眠期間與大腦活動相關的慢波，使參與者在睡眠時期無法較為放鬆。

不僅如此，研究人員也認為，當糖分和脂肪刺激大腦通路，使人們感覺更清醒時，就會發生這種破壞，但仍須進行更多研究，才能了解此機制的運作方式。此外，資深研究人員Jonathan Cedernaes表示，深度睡眠的時間會隨著年齡增長，而自然下降，但若能遵循健康的飲食方式，便可有助於改善睡眠品質。

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如果你想要擁有好的睡眠品質，不妨可以在睡前吃某些食物來改善睡眠品質。以下是一些具有促進睡眠特性的食物：

助眠食物1：杏仁

助眠食物2：奇異果

助眠食物3：甘菊茶

助眠食物4：酸櫻桃汁

助眠食物5：香蕉

助眠食物6：低脂乳酪



資料來源：Junk Food Can Disturb Deep Sleep, Study Says; Foods To Have Before Bed

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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