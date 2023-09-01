假面女郎｜神級演技太搶fo　網民封「她」為真正女主角：出神入化

說起「廉惠蘭」這個名字，或許會覺得有點陌生，但相信韓劇迷們都會看過她演的劇！最近，在多部熱門韓劇中都能看見廉惠蘭的身影，包括《黑暗榮耀》、《驅魔麵館》、《假面女郎》等等。她在每部劇挑戰截然不同的角色，且都發揮得淋漓盡致！



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【以下內容含《假面女郎》劇透】

廉惠蘭的演技超強勁

從《黑暗榮耀》裡長期被老公家暴的「特務」婦女，到《假面女郎》的瘋癲復仇媽媽，儘管廉惠蘭都不是主演，但她的演出都讓人留下深刻的印象。不少網民都表示，《假面女郎》真正的女主角是廉惠蘭，並大力稱讚廉惠蘭的演技太出神入化！當被記者問及「迎來巔峰期的心情如何」時，今年46歲的廉惠蘭謙虛地回答道：「因為想長久地當演員，所以不想說（現在）是巔峰期。」

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廉惠蘭為了幾秒的鏡頭，努力克服對水的恐懼

廉惠蘭在訪問中透露，其實自己患有恐水症。因此在得知要拍攝「被推進湖裡」的戲份時，廉惠蘭做足功夫以克服對水的恐懼，包括去上潛水課程、在兒童泳池裡不斷練習把頭埋在水裡。為了這場只有幾秒鐘的鏡頭，廉惠蘭在水中拍攝長達12小時，連導演都被她的敬業態度所感動。

廉惠蘭出道24年演盡配角，而她的演技實力已經獲得觀眾認可，希望她能憑藉《假面女郎》獲得獎項的肯定啦！

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