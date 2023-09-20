呢啲竟係學生作品？內地設計比賽水平驚人　「牛扒包裝」衝擊視覺

撰文：日本設計小站
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今天分享的是2022靳埭強設計獎學生組的金獎和銀獎獲獎作品！

金獎是河北大學的胡雪菲設計的牛排包裝。她從牛排不同部位的紋理入手，用馬賽克作為視覺語言模擬牛排真實的外觀，將牛排的營養成分標註出來，實現只看包裝就可以快速分辨出牛排的部位，並了解營養成分……

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銀獎是中國美術學院的譙瑞雪、李思懿設計的《日常的在場》。從社會、場域、個人視角切入，分析作為個體的我們，如何重新迴歸在場，突破二維，構築全方位的生活圖景，讓生活迴歸生活。

不知道你覺得這一屆學生的設計怎麼樣？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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