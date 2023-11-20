40歲女不煙酒少肉竟患大腸癌　醫生揭常喝這飲品出事　6症狀求醫

【大腸癌／症狀／檢查／前兆／先兆】年輕也要注意飲食及生活習慣，減少患癌症機會！有台灣家庭醫生分享病例，1名40歲微胖女子本身有良好生活習慣，不煙不酒且少食肉製品或加工肉類，卻仍然患上大腸癌第四期（末期），了解其飲食習慣發現，竟是因常喝1類飲品導致患大腸癌。大腸癌是常見致命癌症，如有大便帶血、腹部不適等常見6大症狀，就及早求醫檢查。



1名40歲微胖女子本身有良好生活習慣，不煙不酒且少食肉製品或加工肉類，卻仍然患上大腸癌第四期（末期），了解其飲食習慣發現，竟是因常喝1類飲品導致患大腸癌。（示意圖／gettyimages）

台灣中山醫院家庭科醫生陳欣湄曾在節目《健康2.0》分享病例，指1名約40歲微胖女子確診大腸癌第四期，正接受治療，而她除了不煙不酒，也少吃肉製品或加工肉類，相當注重健康，疑惑自己為何會罹患大腸癌。

陳醫生了解女子飲食習慣，發現對比其他人，女子有1個相較不健康習慣，就是每天喝1至2杯「含糖手搖飲品」。陳醫生解釋，每天攝取大量且高糖食物，容易讓身體血糖過度增大，引發與癌症相關的「胰島素阻抗」，而且長期吃高糖製品導致脂肪堆積，造成「身體慢性發炎」，同樣與癌症相關。

陳醫生了解女子飲食習慣，發現對比其他人，女子有1個相較不健康習慣，就是每天喝1至2杯「含糖手搖飲品」。（示意圖／資料圖片）

陳醫生建議要改變高糖飲食習慣，例如由原本喝全糖，改成8分糖，慢慢減少，最後可達至無糖程度，減少糖引來的其他併發症或身體風險。

台灣家庭科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》分享病例。（節目截圖）

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣。（示意圖／gettyimages）

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣，根據醫管局智友站，「年過50」、「家族中有人患過大腸癌」、「本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉」、「長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足」、「體重超標（BMI體重指標超過25）」、「飲酒過量」、「吸煙」、「極少運動」這8類群組，都是患大腸癌高風險一群。