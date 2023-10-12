牛仔褲永遠不用洗？Levi's CEO親自解釋 並分享「超奇特清潔法」
撰文：ETtoday
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Levi's首席執行長（CEO）伯格（Chip Bergh）2014年曾說，自己絕不會把牛仔褲丟進洗衣機，讓一些人更相信「牛仔褲永遠不用洗」的保養方法。
但他如今澄清，從未建議完全不洗牛仔褲，而是應該避免使用洗衣機清潔。
同時也揭露超特殊洗法，那就是把牛仔褲穿進浴室洗。
還建議放進雪櫃殺死細菌 點圖放大看看伯格分享的奇特牛仔褲清潔法：
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伯格在CNBC節目上表示，「我從沒說過不要洗你的牛仔褲」，但「真正喜歡牛仔褲的人會告訴你，永遠不要把牛仔褲放進洗衣機」，因為這不僅對環境有益，也能讓布料更耐穿。
「牛仔褲產業消耗了大量的水，一半是用來種植棉花，另一半則是消費者把他們的牛仔褲丟進洗衣機。」
伯格解釋，如果他把污漬濺到牛仔褲上，不會交給洗衣機，而是親手、局部清洗弄髒的地方。
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萬一牛仔褲「真的很噁心」，需要更徹底清潔，則會直接穿著走進淋浴間，就像在洗身體一樣，使用肥皂清潔。
至於長期未清潔引發細菌滋生的疑慮，伯格建議把牛仔褲放進雪櫃冷凍庫，擺脫異味並殺死細菌。
不過，德拉瓦大學微生物學家凱里（Stephen Craig Cary）指出，許多細菌都能在極低溫環境生存，並在變暖之後重新繁殖：「我建議，要不就是把溫度提高到121°C（殺菌）至少10分鐘，要不就是直接洗了它們。」
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