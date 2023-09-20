柿子冷知識｜吃錯易生柿石致便秘！揀柿5技巧忌空肚食1情況要去皮

多汁軟滑VS香甜爽脆，秋天柿子你愛哪一種？台灣衛生福利部國民健康署資料指出，柿子富含果膠，它是一種水溶性的膳食纖維，有良好的潤腸通便作用，有助於緩解痔瘡、改善便秘，對於保持腸道正常菌群生長有很好的作用。不過台灣農業部也提醒民眾盡量避免空腹吃柿子，或是與高蛋白的魚、蝦、蟹類一起食用，以免產生「柿石」而導致便秘。



入秋學知「柿」

俗話說：「七月石榴八月梨，九月柿子黃了皮」。台灣的柿子產季為8-11月，台灣農糧署在Facebook粉絲團「鮮享農YA - 農糧署」表示，常見的柿子品種，依成熟後果實能否在樹上自然脫澀，可大略分為甜柿和澀柿兩類。

柿子功能有哪些？8類人要忌口（按圖看清👇👇👇）

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「甜柿」

採收後即可食用，常見有次郎、花御所及富有，其中富有為主要栽培品種，一直到年底都能品嚐脆甜好滋味。

「澀柿」

採收後需經脫澀處理，才可以鮮食或加工製成柿餅，8月下旬即有4周柿陸續供應，是柿子家族裡產期最早的成員。

一張圖搞懂台灣柿子產期（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

挑選美味柿子5技巧

1. 果實重量：依單果重量多寡分級，愈重價格愈高。

2. 果實形狀：果形整齊飽滿，需具有品種特有之形狀如富有品種果形為扁圓形，次郎品種果形為扁方形。

3. 果實外觀：表皮光滑，需無凹陷、壓傷、藥斑、裂隙、水漬及傷疤等癥狀且沒有裂萼及果底裂果之情形。

4. 果實色澤：果皮外表顏色橙紅色，果色均勻外表皮光滑。

5. 果肉外觀：果肉色澤橙紅鮮豔，褐斑少。 果肉口感：果肉質地細緻，甜脆新鮮，風味濃郁，食用時無澀味。



空腹吃柿、與蝦蟹同吃 胃酸多易產生「柿石」

柿子營養成分包括膳食纖維、維他命A、鉀、鈣、胡蘿蔔素、醣、蛋白質、鐵、碘。柿子的澀味主要來自於果實中的可溶性單寧（Tannin），甜柿之所以沒有澀味，是因為可溶性單寧轉變成不可溶性單寧，所以吃起來沒有澀味。

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單寧若在較高濃度的胃酸環境下，容易與腸胃中的蛋白質產生反應而凝固成無法消化的柿石，柿石會在胃裡產生結塊、減緩腸胃蠕動，進而產生便秘的狀況。而空腹時的胃酸較多，所以盡量避免在空腹時吃柿子，也避免與高蛋白的魚、蝦、蟹類一起食用。

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營養師：吃杮記得去皮！

台灣彰化基督教醫院營養師陳燕華也提醒，食用柿子記得去除外皮，減少鞣酸及單寧酸，更減少了對胃腸的刺激；若是慢性腎衰竭及洗腎患者不宜多吃柿餅，因富含磷質及鉀離子，易造成代謝負擔。高品質柿子其糖度在15度以上，糖尿病患者在攝取上注意份量，避免攝取過多糖分。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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