噁心！打開雪櫃驚見老公「呢罐嘢」人妻秒嘔吐 知真相後卻好興奮
撰文：聯合新聞網
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俗話說「一日之計在於晨」，然而一名澳洲女子的美好時光卻被丈夫的奇異行為毀了！
據外媒報導，該名女子起床後，計畫享用自己最喜歡的乳酪，沒想到一打開雪櫃，卻發現丈夫的「罐裝蝌蚪」，讓她受不了衝到浴室爆吐。
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據《鏡報》報導，澳洲一名女子分享一段不尋常的經歷。她表示，某天早上到雪櫃取乳酪時，卻發現一罐丈夫的精液，而且就擺在乳酪旁邊。
這樣的畫面讓女子難以置信，震驚丈夫完全沒有把罐子放在隱密的地方，而是大喇喇地放在一打開雪櫃就馬上能看見的地方。
雖然該名女子一開始鎮定地拿出乳酪，照常享用早餐，但畫面揮之不去，即使不斷告訴自己已經是3個孩子的媽、有什麼大風大浪沒見過，她最終仍然承受不住，跑去浴室吐了。
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據報導，該名女子詢問丈夫得知原因後卻感到興奮，因為這代表「避孕之旅」已近尾聲。
由於該對夫妻不想再生小孩，經討論後，決定讓丈夫做結紮手術，「我們覺得能夠在不擔心會懷孕的情況下保持親密，感覺會很棒」。
當時是術後第12周，為了確認結紮手術是否有效，她的丈夫才將精液放入雪櫃。
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該名女子表示，根據醫生的說法，術後至少要射精20次，或等待約3個月後才能進行無保護措施的性行為，同時也要提前進行精液分析，以檢查手術是否有效。
然而，把樣本放進雪櫃的行為是否正確，似乎也有答案。報導指出，該名女子進一步了解輸精管切除術後護理，才發現丈夫應該在射精後盡快將樣本送到實驗室，而不是放在家中雪櫃。
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