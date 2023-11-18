浴室膠邊磁磚反覆發霉？不用狂刷　教你1妙招輕鬆令陳年霉斑消失

撰文：風傳媒
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香港氣候潮濕，家裡的浴室通常是發霉重災區，你知道膠邊、磁磚上的陳年污垢，其實不用費力狂刷嗎？

日前，一名網友於Facebook分享省力的除霉方法，只要用家裡都有的1樣清潔劑，再加上廚房紙巾濕敷整晚，就能徹底去除惱人黑點。

貼文曝光後，引發許多網友讚翻回應。

還有其他網友留言分享其他實測有效的除霉方法（點圖放大閱讀）：

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一名網友於Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近看其他網友分享漂白水＋紙巾除浴室黴菌，便親自實測，敷大概兩個小時不用刷黴菌大部分都消失了。

從她貼出的圖片中可看出膠邊、磁磚縫隙的霉斑都大幅改善，她也分享，廚房紙巾可以用來搭配清潔劑拖地、擦拭廚房髒污，大讚「有點相見恨晚的感覺」。

貼文曝光後，引發許多網友讚翻回應，「可以剪成長條狀，針對磁磚縫濕敷，效果更好用量更省」、「敷的時候我會用免洗筷夾起來，也不傷手」、「我用過一些除霉的沒什麼效，還是買錯了哈哈，目前覺得漂白水濕敷威力很明顯」。

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「漂白水多用又便宜。不用分類太多清潔劑很好用，如果不是太嚴重的黴菌，用過碳酸鈉（用處很多、洗油、彩漂）濕敷也可以，這不會咬手」、「這招真的讚！敷一晚連老房子幾十年的黴菌都乾乾淨淨」、「濕敷過各種紙類，擦手紙最不容易破，而且好折，可以沿著轉角的直角貼合磁磚溝槽」。

「一次性洗臉巾也可以，也不容易破」、「原來還可以當除塵紙！學起來！」、「要厲害一點就混雙氧水，就等於威Ｘ先生的配方主成份」、「敷完真的很好用，可是漂白水的味道真的好恐怖」。

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也有網友分享自己的除霉妙招，「現在不是有在賣去黴劑？直接在發黴處噴一噴，馬上清潔溜溜，重點是不能碰到水，不然效果會打折」、「威Ｘ真的很猛！用過一次就回不去」。

「妙Ｘ家黴菌殺手只要5分鐘啊」、「我用其它牌子的除霉凝膠，塗在縫隙上2小時後沖水刷掉超乾淨，根本不用敷過夜，還不浪費紙巾」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室的矽利康、磁磚反覆發霉怎麼辦？內行人教你用1個便宜好物，陳年霉斑免狂刷通通消失

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