男子愛吃這2樣食物常肚痛　檢查揭患5處癌症　醫生警告6類人小心

【胃癌／食道癌／消化道癌／症狀】肚痛千萬不要忽視！內地寧波1名55歲男子，近1個月常肚痛腹瀉，於是到醫院做胃腸鏡檢查，竟發現胃、食道等5處有消化道癌症。該男子也被揭愛吃2款高危食物，而醫生建議6類人士，每年進行1次消化內鏡檢查，以及早發現問題。



內地寧波1名55歲男子，近1個月常肚痛腹瀉，於是到醫院做胃腸鏡檢查，竟發現胃、食道等5處有消化道癌症。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，寧波1名55歲蘇姓男子愛吃「榨菜」、「鹹蟹」等醃製食品，至今年7月，他發現近1個月常肚痛「拉肚子」，於是到醫院做胃腸鏡檢查，提示有「食管黏膜改變」、「胃體Ⅱc病變（胃體凹陷型病變）」。

於是男子轉到浙江大學醫學院附屬第一醫院做進一步胃鏡檢查，結果發現胃、食道等5處都有消化道癌病變，「通過胃鏡精查，專家在蘇大爺的胃體上部後壁發現了1處較明顯的病灶、食管胸段兩處病灶，除這3處外，在胃竇大彎和食管近賁門處，又發現1處極不明顯病變」。

醫生指出，如果及早發現消化道癌症，治癒率高達90%，惟一旦進展到中後期，治癒率降至不足30%，「所以早期的診斷十分關鍵」。

醫生又說，消化道早期癌症通常沒有症狀，待出現惡心嘔吐、腹部疼痛、消瘦等症狀，往往已到中後期，大大降低治癒率，「人也更加受罪、花費也更多」。他建議「年齡超過40歲」、「有家族病史」、「重度吸煙」、「重度飲酒」、「喜燙食」、「喜醃製食物」的6類高危人群，每年做1次消化內鏡檢查；非高危群組也應每2、3年做1次內鏡檢查，確保及時發現問題。

報道另引述研究指出，「熱燙飲食」、「醃製飲食」、「辛辣飲食」、「油炸飲食」、「高鹽飲食」、「黴變飲食」、「快速進食」、「不規律進食」等，都會增加食管癌風險。（示意圖）

報道另引述研究指出，「熱燙飲食」、「醃製飲食」、「辛辣飲食」、「油炸飲食」、「高鹽飲食」、「黴變飲食」、「快速進食」、「不規律進食」等，都會增加食管癌風險，而遺傳、飲酒、吸煙，也是消化道癌症高危因素。