再有網友日本成功點到另一麥當勞「隱藏漢堡」　前員工證真實存在

麥當勞是世界知名的連鎖品牌快餐店，無論身在哪個地區，幾乎都能找到麥當勞的蹤跡，主力品項如麥香雞、薯條和麥樂雞等等，更是許多老饕的最愛。



近來日本網友，還意外發現了在日本麥當勞裡，有個一般菜單上沒有的品項，引起一陣討論。

前員工證這款「隱藏漢堡」40年前就存在（點圖了解更多）：

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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本Twitter網友分享，表示他父親近來到麥當勞點餐，想說吃個普通的漢堡就好，於是和店員說了「我要一個原味（プレーン，purēn）漢堡」。

結果，他收到一個僅有上下兩層麵包，以及夾著一塊肉的漢堡，其他配料像是芝士、生菜、洋蔥或番茄醬等等通通沒有。

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網友表示，在打開包裝紙時，看到「原味漢堡」竟然是這個樣子，確實嚇了一大跳。

由於父親平常在其他的快餐店，都習慣跟店員講「原味漢堡」，因此以為在麥當勞這樣點，也會得到正常的招牌漢堡才對。

不過雖然外表看起來比較陽春，吃起來還是相當美味。

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有其他在麥當勞打工過的網友，出面證實確實有這項「原味漢堡」，而且至少40年以前就存在了。

其他網友則表示「竟然點到了隱藏菜單」、「發現了了不得的東西呢」、「就像打遊戲隨便按按，就按出了密技一樣」、「不喜歡吃菜的人跟店員講生菜通通不要，來的漢堡也長這樣」、「有顧客會點芝士漢堡但是不要芝士」、「有點想叫店家退錢來」。

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