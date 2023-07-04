邊個時間最接近午夜？數學選擇題意外掀激辯 入嚟睇答案同解釋
撰文：中天新聞網
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1名來自牙買加的網友最近在Twitter上分享1張照片，照片中可以見到有1道數學題問「哪1個時間最接近午夜」，疑因想不到答案而決定PO網發問。
對此，貼文也在曝光後，不少網友都紛紛在留言區表達自己的看法，引發不小的討論。
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綜合外媒報道，牙買加1名網友以Twitter帳號「@yawdmontweet」發文，並在文中附上1張「哪個時間最接近午夜」之數學題目。
透過該網友分享的照片可以見到，答案有A. 11:55am、B. 12:06am、C. 11:50am、D.12.03am等選項。
貼文在曝光之後，立即引發網友留言討論。
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對此，許多網友在看過題目後，多半都認為正解是選項D。
但仍有不少網友表示，這道數學題目應該是在考驗「to」的應用，因此，有網友留言表示，這道數學題目的正確答案應該是A，同時也提及，原因在於上午11時55分和午夜只差12個小時又5分鐘，而凌晨12時零3分則差了23個小時又57分。
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