【IQ題】0大過2，2大過5，5大過0，點解？入嚟玩更多智力數學挑戰

今天為大家準備了4道測試IQ的題目，如果全都答對了，那你就是一個人人羨慕的天才了！



答對3題，也還不錯，是一個帥才；答對2題，湊合吧，還有一個將才的稱號；答對1題，那就只有人才的稱號了；連一題都打不對的話是什麼？不要我說了吧！

敢不敢來挑戰一下呢？那就來做這個智商測試吧！ （點圖放大測試）：

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1、桌子上有2、1、6三張卡片，請問擺成一個什麼數字可以讓43整除？

2、這一等式很奇怪，0比2大，2比5大，5比0大。為什麼？

3、請選擇缺少的數字？ 2， 5， 74， 7， 53， 6， _

A. 6 B. 7 C. 8

4、瑪麗有1袋子的糖果。她吃了1顆並把其它糖果數量的一半給珍妮。然後她又吃了另1顆並把剩餘數量的一半給麥克。她後來吃了第3顆糖果，現在只剩下4顆。她最初擁有幾顆糖果？

【同場加映】【腦筋急轉彎IQ題】熱奶茶除咗加冰之外 仲可以加乜變成凍奶茶？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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答案揭曉

1. 129

2. 因為在玩包剪揼

3. B

4. 23

結果分析：

一題都沒答對：偏才

確實是悲劇了點，做天才沒有你的份，但不要灰心，還是可以去幹點別的，說不定能把自己培養成某一類的天才，就像韓寒一樣，寫出那麼多好看的小說。

答對1題：人才

真是太可惜了，只答對1題呢，但是不要氣餒，只要通過自己的努力和勤勞，一定能有一個很好的成績的，好好加油吧！

【同場加映】5條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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答對2題：奇才

你應該算是個奇才吧，但你和天才還是有很大的差距的，只要你繼續好好努力，一定可以做一個人人羨慕的天才的。

答對3題：帥才

帥才的意思是幹的不錯，與天才就只有一步之遙了，只要再努力一點，就可以達到天才的標準了，好好加油，看好你哦！

答對4題：天才

你真是一個天才，實在是太聰明了，人人都羨慕你有一個聰明的腦袋，你在很多方面都能達到很好的效果，真是聰明又能幹，你不是天才還有誰是呢！

你是什麼才呢？不是天才也沒有關係！每個人在不同方面的天賦各有不同呢，答題做不了天才，其它方面必定是天才，也有別人所不能及的地方。

覺得這測試很能挖掘潛力，就分享給你的朋友們吧。

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