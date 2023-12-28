挑戰你認知嘅魔幻手工達人　非一般「人馬」配性感小熱褲衝擊視覺

「人馬」到底應該是什麼樣的？



在多數人的腦洞裏應該是上半身是人，下半身是馬，這樣才能兼具智慧的頭腦與強壯的體魄。

但手工大神@North of the Border的思路就不一樣，為什麼不是馬頭人身呢？

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於是在這位大佬的努力下，先打骨架，再填充肉身，最後精雕細琢給它穿上短褲，一個奇怪的人馬造型就做了出來。

牠上半身高高昂起，不僅有馬頭還有一對馬腿，下半身則是人類身軀，四肢着地，趴在地上。

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同時人類的軀體看着也極為強壯，尤其是這個屁股，那是真的顯眼。

好玩的是這個造型下還有一些惡趣味的細節，比如人類的部分還留着明顯的腋毛，這讓這個造型看着更奇怪了。

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