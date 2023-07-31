泰國寺廟七彩雕像睇真竟有比卡超蜘蛛俠路飛　「真空米奇」更離譜

沒有比泰國寺廟更懂文化混搭的！



最近，泰國的一個小眾寺廟Wat Pariwat火了！

雖然寺廟遠離市區，連景點都算不上，但它請來的「大神」可不少！

宇宙最強保護力 點擊放大看看網上瘋傳的Wat Pariwat寺廟照片：

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從海賊王、比卡超、米奇老鼠、蜘蛛俠、美國隊長到中國的孫悟空、牛魔王……真是眾神雲集！主打一個文化大同！

但去過泰國旅遊的人表示：「泰國寺廟的『謎之操作』已經是見怪不怪了！我還見過更離譜的……」

唯一的疑惑：宇宙法務迪士尼怎麼還沒「殺」到泰國？

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