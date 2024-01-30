這3類食物不要吃！醫生警告隨時患「癌王」　6大早期症狀勿忽略！

【胰臟癌／症狀／癌王】日常飲食與癌症風險息息相關！有台灣醫生拆解有「癌王」之稱的胰臟癌6個容易忽略的早期症狀，提醒4個高危群組要提高警覺，又建議戒吃3類食物。



有台灣醫生拆解有「癌王」之稱的胰臟癌6個容易忽略的早期症狀。（示意圖／gettyimages）

台灣國泰醫院消化內科江技坤醫生指出，胰臟最主要疾病是「胰臟炎」和「腫瘤」，當中「胰臟炎」分為急性和慢性，「胰臟腫瘤」也分良性和惡性，而最具威脅是有「癌王」之稱的胰臟癌。

江醫生又列出胰臟癌6個早期不明顯症狀，提醒4個高危族群要注意。

胰臟癌6個早期症狀：

1）食慾不振

2）體重減輕

3）容易倦怠

4）腹部不適

5）出現黃疸

6）急性胰臟炎



胰臟癌4個高危群組：

1）糖尿病、胰島素阻抗

2）家族史、基因變異

3）反覆出現無原因的胰臟炎

4）50歲後糖尿病但無糖尿病家族史



江醫生列出胰臟癌6個早期不明顯症狀，提醒4個高危族群要注意。（示意圖／gettyimages）

3類食物要戒口

江醫生指出，「胰臟炎」是沒有特效藥的疾病，主要以禁食為主，讓胰臟休息，配合足夠點滴輸液。不過他明言，「胰臟癌」具「難發現」、「難治療」、「惡性高」等特性，因此「防範勝於治療」，強調要從日常着手防範，當中飲食要以清淡為主，避免「高飽和脂肪」、「多肉飲食」、「煙燻或再製肉品」等。

江醫生又建議避免吸煙、酗酒，因兩者都是胰臟癌風險之一；如有以上症狀及高危群組人士，應定期檢查胰臟，時刻留意身體狀況。