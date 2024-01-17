因抑鬱症停工一年「聽取醫生建議玩Mario」病人照做竟奇蹟康復

德國的研究團隊曾發表一篇論文，內容是探討用遊戲《超級瑪利歐奧德賽》治療抑鬱症所帶來的效果，而參與研究的高度抑鬱患者比例幾乎減少了一半。有網友在讀過相關研究後，也在社群平台上分享了自己的實際治療經驗，引起熱烈討論。



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日本網友「Alpaca」在X（原Twitter）上提到，自己曾經因抑鬱症狀停職過一年，當時精神科醫生建議他去玩《超級瑪利歐》遊戲，沒想到真的很有效，原本已經虛弱到無法為自己的人生作決定的他，透過用手把操控著瑪利歐，讓他感覺自己也慢慢找回了控制自己人生的手把。

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他表示，遊戲有適度的挑戰性，調性溫暖舒適不會讓人感到疲累，而且讓他從無力感中被解放出來，重新掌控了自己的人生，在玩遊戲不久後他甚至還能出去慢跑了。漸漸走出陰霾的他逗趣提到，推薦他遊戲的醫生剛開始還想不太起來遊戲名稱，只好一邊哼著遊戲音樂、一邊模仿著魔王庫巴的樣子，他也強調，自己會一輩子感謝當時的精神科醫生。

台媒「ETttoday」曾報導過「玩過《超級瑪利歐奧德賽》重度抑鬱少一半 德國研究：玩遊戲能改善抑鬱症」，該研究結果顯示，玩過《超級瑪利歐奧德賽》的患者組在減輕抑鬱症狀和認知訓練積極度的表現最好，且參與研究的高度抑鬱患者比例幾乎減少了一半，顯然玩遊戲在某種程度上確實能夠改善抑鬱患者的症狀。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】