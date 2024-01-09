糖尿病｜天冷易抑鬱關高血糖事？營養師推4食物穩血糖1款兼降血壓

天氣冷颼颼，你感到抑鬱及躁鬱嗎？



隨著季節轉換，尤其是寒冷天氣，有些人可能感到抑鬱及焦慮，但你可能沒想到，血糖控制可能是影響心情的重要因素之一。想穩定控制血糖，該吃哪些食物比較好？

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研究：抑鬱症患者糖尿病風險增加41％

血糖穩定成為愈來愈多人關心的健康話題。你知道原來血糖控制不佳，居然與抑鬱及躁鬱有關嗎？台灣瀚仕診所醫師歐瀚文指出，抑鬱症與胰島素抗性之間存在著意想不到的聯繫，多項研究顯示，不僅抑鬱症，連躁鬱症也可能與血糖問題有關。以下他列出其中的一些重點：

1. 血糖問題與抑鬱症

歐瀚文說，血糖問題，特別是胰島素抗性，與抑鬱症密切相關。研究指出，近1/4的糖尿病患者同時患有抑鬱症，反之抑鬱症患者得糖尿病的風險增加41％。

2. 胰島素抗性與抑鬱症的治療

使用胰島素抗性治療方法，如服用二甲雙胍（Metformin），被發現能有效減輕抑鬱症狀，有的研究甚至顯示症狀降低超過1/3。研究更指出，對胰島素抗性的治療可能不僅改善抑鬱症狀，還有助於預防抑鬱症的發生。

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3. 胰島素抗性與躁鬱症的關聯

胰島素抗性與躁鬱症之間存在3倍風險關係，同時也增加了對鋰治療的抗藥性風險。研究顯示，接受胰島素抗性治療的躁鬱症患者中，有一半成功逆轉了胰島素抗性，帶來情緒、焦慮、躁鬱症狀和整體日常功能的顯著改善。

歐瀚文表示，血糖控制不佳不僅可能引發糖尿病，還可能與抑鬱症和躁鬱症等心理健康問題相關；重視血糖健康，進行胰島素抗性的檢測和治療，將對心理健康產生積極影響，帶來意想不到的改善。

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穩定血糖飲食要複雜化！4種食物穩血糖

想要透過食物穩定血糖，台灣營養師宋明樺說，飲食要儘可能複雜化，最好不要碰的食物是鹹酥雞、炸雞扒，取而代之的是大量攝取當季當令的蔬菜。以下4種食材對於血糖穩定有幫助：

1. 全穀類

像是糙米、藜麥、山藥與南瓜。山藥有黏蛋白，可延緩食物在胃裡消化吸收變慢；南瓜含有礦物質鉻，它是胰島素作用時所需要的礦物質之一，有助於穩定血糖。宋明樺建議，不想吃飯時，就煮一碗南瓜或是山藥排骨湯。

2. 洋蔥

洋蔥煮湯或入菜，例如炒肉絲，壓縮了蛋白質的攝取量，增加蔬菜量。

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3. 山苦瓜

宋明樺非常推薦山苦瓜，對於血糖的穩定有很好的幫助。

4. 木耳、海帶

對於三高或血糖高的人，宋明樺比較推薦黑色食物，像是木耳、海帶，含有豐富的水溶性膳食纖維，又被稱為血液清道夫，且含有高達9種抗凝血成分，因此不只可穩定血糖，對於血脂、血壓也有幫助。

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