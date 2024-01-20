恐怖！台灣Costco「排骨藏刀片」惹嘩然 孩子飲湯割傷舌頭才發現
撰文：聯合新聞網
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日前有民眾在美式賣場好市多購買豬肋脇排，回家煮蘿蔔排骨湯，卻發現斷掉的刀片卡在骨頭上。
目前調查發現，豬肋排產品在工廠分切再運送至好市多賣場販售，來源廠商為泰安食品股份有限公司屏東廠，已移送屏東縣衛生局。
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食藥署副署長林金富說，初步調查發現，廠內設備完好，經金屬檢查設備未偵測出反應，為何產品中出現刀片，尚在釐清中，朝消費者糾紛處理。
民眾在臉書發文表示，孩子盛湯時大叫「排骨有刀片」，喝湯時舌頭也被刺到，而她看到一塊金屬硬生生的插在骨頭上，直呼真的震驚到不行，而且連續2塊排骨都有。
北市衛生局回應，經衛生局、消保官及食藥署今天前往好市多股份有限公司內湖分公司稽查，豬肋脇排並非在現場分切，有效日期是2024年1月11日，業者表示目前僅一件客訴，同批號產品未見異樣。
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另查現場，衛生局未見食品衛生不良，也未見鋸齒狀刀械。
衛生局指出，調查發現，豬肋排產品是分切好再運送至內湖好市多販售，來源廠商為泰安食品股份有限公司屏東廠，屬於屏東縣政府衛生局轄管，已移請該局辦理。
林金富說，之前到好市多稽查未看到刀片，到工廠檢查設備也都完好，使用金屬檢查儀器，如食品經過時偵測到金屬就會發出警示聲，代表產品裡面有金屬成分，但地方衛生局檢查都未發現，紀錄也無異常。
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罰則方面，林金富說，若設備等衛生管理有問題，必須限期改正，至於與消費者的爭議，轉至消保爭議處理，業者應會請消費者提供刀片，讓廠商比對是否來自分切器械，也就是人跟物會分開處理，目前尚在釐清中，還沒有祭出罰則。
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