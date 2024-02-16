日本「電眼高爾夫女神」竟是中學生　名叫「美波」與爸爸興趣有關

18歲的日本高爾夫正妹清本美波，以一雙超萌電眼與實力讓她享有極高人氣。



還在就讀高三的她最近透露自己名字的由來，原來是與爸爸喜歡衝浪有關。

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清本美波去年才通過成功率僅3%的JLPGA（日本女子職業高爾夫協會）的職業考，她表示會打高爾夫是受到爸爸清本宗健的影響。

不過爸爸一開始並不希望她走上職業高爾夫選手之路，「我兒時會跟著爸爸去衝浪，這就是『美波』名字的由來」。但清本美波坦承自己其實不喜歡海，「我討厭腳上沾上沙子」。

「我小時候剛開始對高爾夫沒興趣，但上小學一年級後，看到同齡孩子在打高爾夫，我心裡就燃起想擊敗她的念頭。」

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或許是查覺到女兒的轉變，清本宗健開始從雜誌和YouTube上研究起揮桿：「爸爸會把理論充分理解後教我，有時我也會自己看影片學習。」

在爸爸的努力指導下，清本美波中學一年級就在全國比賽中拿下冠軍，高中進入家鄉愛知縣的譽高校，高二在日本青少年錦標賽獲並列第10的佳績，高三時成為日本中部地區的少年冠軍 。

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「其實我還是不知道練球有什麼好處，儘管現在會自己練，但以前我很討厭，常想著如何不要練球。」清本美波笑說，「我從中學就一直舉重鍛鍊核心，因為打高爾夫下半身的力量很重要，在同齡人當中，我對下半身力量很有自信。」

休季期間，清本美波會去泰國和沖繩訓練，為新球季開幕做好準備。

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