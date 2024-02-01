竟因玩《Palworld幻獸帕魯》被男友飛　女網友O晒嘴：話我不道德

男女交往除了相愛，也必須經歷價值觀不同的磨合，但若雙方在個人堅持的論點上無法達成共識，就很可能走上分手一途。



一名女網友近來就分享，男友是一個對於「正版」有極高要求的人，日前卻意外發現她在玩某款遊戲，痛批她的行為是在助長抄襲，因而不滿提分手。

這令她感到無比傻眼，「他覺得我們價值觀差太多」，納悶自己不過是玩個遊戲，真的有這麼道德敗壞嗎？

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女網友在Dcard娓娓道來，男友平時沒有在玩遊戲，日前卻突然對她的興趣充滿好奇，甚至主動開啟話題，她便不疑有他與之分享。

未料兩人聊到一半，男友卻突然臉色大變，表示：「這款遊戲抄襲成這樣怎麼還這麼多人玩？」並認為女網友的行為就是在助長抄襲。

儘管她當下立即解釋自己只是因為好玩而玩，並認為很多遊戲也都是這樣，「還好吧，這跟純粹抄襲感覺不太一樣」，但男友卻無法接受她的論點，甚至反過來砲轟：「抄襲還有分純不純粹喔？那下載盜版AV的人都說他們只是下載下來參考一下就好啦！」兩人也為此發生爭吵。

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原PO補充，男友對於「版權」非常重視，甚至「看AV都是用買的，數位跟實體片都有」。

但令她沒想到的是，男友竟為了此事跟她翻臉，還拋下一句「跟沒道德感的人溝通完全沒意義」，接著甩門就走，甚至隔天還傳訊息來說兩人價值觀差太多，「考慮到要走長遠的話不適合」提出分手，讓她無比傻眼：「玩個遊戲真的這麼道德敗壞嗎？因為遊戲分手，丟臉到完全不敢跟身邊朋友說，到底是什麼鬼？」

貼文一出，不少人錯重點表示「是個狠角色！」、「這輩子第一個聽過AV全部看正版的」、「正版AV，請收下我的尊敬」、「不論如何，我都會給這個買正版AV的態度一個respect」。

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另外也有網友認為，這件事情雙方都沒有錯，「你男朋友對於版權特別在意，這我覺得是觀念跟想法的問題啦」、「你們就是觀念不合，他也不是強迫你一定要接受」、「完全可以理解，就像是自己辛辛苦苦的美術成果被人拿去縫合的感覺」、「真的就價值觀的問題，所以他不能接受就分手，沒有誰對誰錯」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】