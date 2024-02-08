噴血數學女老師「着比堅尼滑雪」稱解鎖人生第一次 網民：太猛了
撰文：TVBS新聞網
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IG網美凱莉老師，甜美外表下藏著火辣身材，自稱過去曾教過數學的她，經常分享生活中的美照，擁有超過19萬粉絲追蹤。
而凱莉老師早前也公開滑雪系列美照，只見她外套裡只穿比堅尼，讓粉絲驚呼：「老師太猛了！」
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凱莉老師透過IG曬出一系列美照，分享解鎖人生第一次滑雪的體驗，短短一天即升級到初級3，「滑雪真的是個很好玩的運動，但也真的很危險」。
凱莉老師指出，因回家後看見不少滑雪重傷的新聞，儘管教練曾說初學者不需要買安全帽，但下次再來她還是會買。
凱莉老師也進一步提供「滑雪小建議」，首先是身材較瘦的女生可自己買褲子，租借的小尺寸仍過大；其次是裡面穿一兩件即可，滑雪運動量大會很熱；再來則是可以選擇穿豐臀褲，因為很耐摔。
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值得關注的是，凱莉老師也親自實現了「不要穿太多件」的建議，畫面中清楚可見，全身滑雪裝備的她，上身居然只穿一件桃紅色的比堅尼，雪地裡大方拉下外套拉鍊，展現傲人上圍。
對此，網友們紛紛留言讚嘆，「真猛！穿這樣小弟甘拜下風佩服佩服」、「老師好辣～我看得好冷」、「老師穿比堅尼滑雪到底是哪招」。
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