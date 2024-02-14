減肥｜下半身水腫該怎麼吃？女星張鈞甯靠這食物養顏美白袪濕

不少人都有水腫問題，長年注重養生的台灣女星張鈞甯曾透露天天喝養顏湯消水腫、美白。不過要怎麼判斷自己有沒有水腫呢？如何正確去除體內濕氣？



中醫師表示，排便狀況也與水腫有關，並且分享可改善下身浮腫、肥胖問題的「燕麥紅豆薏米粥」食譜。

6個避免水腫方法（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：減肥｜6方法防水腫不再虛胖 下肢水腫伴隨疼痛當心靜脈血管栓塞

張鈞甯每天必吃紅豆茯苓蓮子湯養生

張鈞甯曾表示，為了預防水腫，會避免生冷食物，像是壽司、冷飲，她只要有空就會自己下廚，並且無論身在何處，每天早上一定都會熬煮一鍋紅豆茯苓蓮子湯當早餐，以紅豆、蓮子、茯苓、枸杞一起熬煮，這碗養顏美容湯能去除體內寒氣，有助美白袪濕，擁有好氣色。

相關文章：水腫穴位｜久坐唔運動血氣差腳水腫？速瘦小腿4穴位治腰痛關節炎👇👇👇

+ 5

如何判斷自己體內是否有濕氣？

台灣周宗翰中醫師說明，體內有濕氣表示身體無法有效調節水分，水腫的人在夏天易疲勞、中暑、頭暈目眩。另外，吃得不多但體重未減輕，反而增加，甚至喝水都會胖，都與體內濕熱有關係。

人體內的水分大約佔體重的65％，水液代謝與肺、脾、腎有密切的關係，當3個臟腑運作功能失調時，代謝會異常，輕則體重增加，重則出現浮腫。許多人長胖，並不是脂肪增加，而是水液內停所致，稱為「水腫胖」，其他症狀如皮膚常起濕疹、雙腿浮腫、女性白帶清稀量大等，甚至大便易黏在馬桶上，使用3～5張衛生紙反覆擦也擦不乾淨，也證明體內有濕氣。

相關文章：水腫｜按壓皮膚幾秒後表皮仍凹陷？水腫9大症狀可能隱藏這些疾病👇👇👇

+ 14

清除體內濕氣，中醫推薦多吃「燕麥紅豆薏米粥」

台灣周宗翰中醫師表示，張鈞甯每天喝的紅豆茯苓蓮子湯很不錯，有助於去除體內寒氣、養顏美容。不過想要更有效的去除體內濕氣，平時可食用燕麥紅豆薏米粥，其具有祛濕排毒、瘦身健脾、潤腸通便之功效，且可改善下半身浮腫、肥胖的問題，還能降血壓及血脂、去水腫、調解血糖、解毒抗癌。

薏苡仁又叫薏米、薏仁，不僅為常用中藥，也是民眾常吃的食物，其性味甘淡微寒，利消水腫、謎脾去濕、舒筋除痹、清熱排膿等功效。現代人精神壓力大，常有心氣虛、飲食不節、運動量少、脾虛濕盛等情況，既要祛濕，又要補心，還要養脾胃，食補非紅豆、薏米莫屬。而燕麥具有明確的降血脂功效，不但能排出體內多餘的水分，還能讓臉迅速變小，也兼具讓皮膚美白水潤透亮的效果。

延伸閲讀：

69歲男高血壓、高血脂、糖尿病還有胃潰瘍 中醫治療，降壓藥、降血糖藥都減半！

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」