簡易一人前減肥餐｜日食3餐無痛減20公斤　日妞月亮臉變瓜子臉！

瘦身這條路除了運動之外，正確的飲食也佔了成功瘦身的關鍵因素。



而這位日妞20幾歲的日妞，分享自己靠著一年半的時間，透過飲食的調整，並秉持著「不為了節食而不吃東西」的瘦身理念，成功瘦下20公斤而且三餐都吃得超好！

以下就讓我們一起來看看他的瘦身食譜有哪些豐富的菜色吧......5個懶人減肥菜式（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 懶人烤三文魚

食材：三文魚、豆芽菜、鹽巴、米酒、醋、蔥

做法：這道烤三文魚即使是不會煮飯的人，也可以輕易的搞定！這道料理只要家裡有烤箱或者氣炸鍋的人，就可快速搞定，先用錫紙將以上的食材全部放進去，接著放進烤箱或者氣炸鍋中調理即可。如果不喜歡吃豆芽菜的人，也可以換成金針菇或者是洋蔥等蔬菜，這樣就可以簡單一餐之中補充道蛋白質還有滿滿的膳食纖維。

2. 醬煎淮山

食材：淮山、海苔、奶油、醬油、胡椒鹽

做法：有沒有發現日妞的減肥菜單，不僅都超好吃，而且需要備的料也都超級簡單的呢？這道醬煎淮山，只需先將淮山切片，接著將適量奶油放入鍋中再放入淮山以小火慢煎，再倒入些許醬油與胡椒粉調味，最後撒上海苔就大功告成囉！淮山中的水溶性膳食纖維，不僅可以促進腸胃蠕動，同時也能達到飽足感與降低血糖的作用，是減肥期間的好食材之一。

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3. 唐揚雞沙律

食材：生菜、玉米、櫛瓜、番茄、雞肉、醬油

做法：這道菜是不是很像外面賣的早午餐沙律盤呢？其實在家也能自己做出超豐盛的早午餐沙律。生菜建議可以到超市或者量販店購買，其餘的像是櫛瓜則是指切片後用小油慢煎，最後撒上一些鹽巴調味即可。雞肉的部分雖然說是唐揚雞，但日妞的煮法其實是先用酒、大蒜、胡椒鹽、醬油醃過，接著沾上片栗粉還有高筋麵粉，然後倒入少許的油後開始煎，記住不能再另外加油哦！因為雞皮會自己出油，利用雞肉本身的油脂來煎煮，不僅可以達到少油的效果，也能預防自己攝取過量的熱量。

4. 豆腐肉醬

食材：豆腐、肉末、洋蔥、米酒、生薑、片栗粉、雞湯調味粉

做法：這道菜在香港比較少見，雖然煮起來不算美觀，但其實也是一份吃了會充滿飽足感的料理！首先將洋蔥切塊、然後與肉末一起調味炒熟，接著加入片栗粉勾芡與雞湯調味粉提味煮熟即可。最後再搭配上小塊的豆腐就完成啦！以豆腐取代米飯來增加飽足感，同時洋蔥肉醬又能吃到蛋白質還有蔬菜，算是一道很日式的減脂料理。

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5. 氣炸雞胸肉片

食材：雞胸肉、調味料

做法：這道料理可以說是超級！超級簡單！平常如果吃膩水煮雞胸肉的人，非常推薦可以自己在家煮這道來當作止嘴饞或者消夜。先將雞胸肉切成薄片，然後撒上自己喜歡的調味粉後放置進氣炸鍋中，接著雞胸肉就會變得像松阪豬那樣，酥脆而香甜有味！

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